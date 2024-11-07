Кандидат Трампа відмовився від посади в адміністрації президента, – CNN

Один з кандидатів Трампа на посаду очільника Пентагону, ймовірно, відмовився від посади. ЗМІ повідомили, що Том Коттон, який є сенатором від штату Арканзас, планує продовжити кар’єру в Сенаті.

Сенатор Том Коттон з Арканзасу вирішив не приєднуватися до майбутньої адміністрації Дональда Трампа. Натомість він продовжить роботу в Сенаті. Про це передає 24 Канал, посилаючись на CNN.

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Що відомо про відмову Коттона

Як повідомляють джерела CNN, Коттона розглядали на високі посади, пов’язані з національною обороною та безпекою, проте він вирішив залишитися в Сенаті.

Коттон, відомий консервативними поглядами та жорсткою позицією щодо Китаю та Ірану, має намір зосередитися на роботі в Сенаті й планує боротися за крісло голови Республіканської партії. Він також заявив команді Трампа, що продовжить підтримувати політику колишнього президента як представник Конгресу.

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