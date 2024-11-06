Чи може Трамп забрати США з НАТО: генерал армії припустив, якими будуть дії нового президента

Дональд Трамп неодноразово різко висловлювався щодо НАТО. Найімовірніше, у нього немає наміру відірвати США від Альянсу, а також від співпраці з Європою.

Таку думку 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, Трамп розуміє, що кооперація з НАТО та Європою – це потужний блок посилення у військовій, економічній сферах.

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Трамп не зможе ухвалити таке рішення

Микола Маломуж припустив, що Трамп не прагне забрати США з Альянсу. Деякою мірою він буде торгуватися, хто який матиме вклад у НАТО. Раніше це вже стимулювало країни Європи підняти рівень обороноздатності та вкладення в оборону до 2%.

Він у той період правильно говорив, тому що всі члени НАТО зобов'язались внести свою частинку 2% ВВП до оборонного сектору НАТО. Це те, що повинно бути, тому що передбачалась і глобальна катастрофа, і загроза з боку Росії, ширше протистояння, щоб НАТО було готове до цього,

– сказав він.

За його словами, від Трампа може лунати більша конкретника, можливо, навіть з елементами шантажу для Європи, країн НАТО. Однак новообраний президент США не може ухвалити рішення виходити з Альянсу. Адже це безпекова, технологічна, економічна і міжнародна кооперація.

"Відірватися від НАТО, Європи – це системно підірвати позиції США: глобальні, економічні, політичні, торгові, фінансові, де дійсно використовуються всі механізми кооперації співпраці. Трамп розуміє, що кооперація з НАТО і з Європою – це потужний блок посилення у військовій, економічній сферах, включаючи великий бізнес, який вони сьогодні мають на міжнародних майданчиках", – пояснив генерал армії.

Нагадаємо, Дональд Трамп набирає 279 голосів виборників, що гарантує йому перемогу на виборах президента США. Він уже оголосив себе 47 президентом США та виступив з промовою.