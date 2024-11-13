Джон Реткліфф може очолити ЦРУ: хто це і чому історія "російської змови" не стала на заваді

Трамп обирає Джона Реткліффа на посаду директора ЦРУ. Його призначення викликає питання через минулі суперечливі дії у розвідці.

Дональд Трамп, новий президент США, оголосив про свій вибір на посаду директора ЦРУ. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на його допис у мережі TruthSocial.

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Хто очолить ЦРУ

Ним стане Джон Реткліфф, колишній директор Національної розвідки США і давній соратник Трампа. Президент США похвалив Реткліффа за його принциповість і відданість боротьбі за правду, згадавши його участь у розслідуваннях, пов’язаних із російським впливом на вибори.

Зверніть увагу! Реткліфф оприлюднив неперевірену інформацію про зв’язки Росії з президентськими виборами 2016 року, зокрема документи, що звинувачували Гіларі Клінтон у спробі спровокувати скандал через зв’язки Трампа з Росією. Пізніше він визнав, що ці дані не можна було вважати правдивими.

Через певні ризики представники розвідки виступили проти публікації неперевірених документів з Росії. На думку демократів, Реткліфф намагався політизувати роботу розвідки, щоб вплинути на хід президентських виборів.

Крім цього, він також наголошував, що розглядає Китай як найбільшу загрозу для США. У своїй заяві кандидат пояснював, що Китай відіграє ключову роль у таких глобальних проблемах, як пандемія COVID-19, впровадження технології 5G та кібербезпека.

Зараз Реткліфф обіймає посаду співголови аналітичного центру "Америка понад усе", який підтримує політику Трампа.

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