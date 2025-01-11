Байден оцінив шанси України на перемогу після розмови із Зеленським

Джо Байден заявив, що Україна має шанс вийти переможцем із протистояння із Росією. Президент назвав умови цього.

10 січня Зеленський і Байден мали довгу телефонну розмову, під час якої президенти обговорили пожежі в Каліфорнії, санкції проти Росії, ситуацію на полі бою та ППО. Під час виступу щодо стану економіки американський лідер розкрив деталі бесіди з українським президентом, передає 24 Канал.

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Реальний шанс на перемогу

Джо Байден наголосив, що допоки США сприятимуть єдності Західної Європи в допомозі України, українці матимуть реальний шанс на те, аби перемогти.

Ціна війни для Росії – неймовірно висока. Понад 600 000 загиблих та поранених військових. Північні корейці, яких росіяни привезли на війну, також мають високі показники смертності,

– розповів президент.

Також він підкреслив, що зробив усе можливе у межах своїх повноважень, аби максимально підтримати Україну.

Крім того, Байден висловив впевненість, що допомога Києву може тривати й за умови, якщо адміністрація Трампа виступить проти цього. За словами політика, у Конгресі достатньо демократів і республіканців, які виступають за продовження підтримки України.