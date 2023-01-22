Перемога України може стати найбільшим козирем Байдена на виборах, – політоглядач

Влада США, а саме демократи й Джо Байден, дуже зацікавлені в перемозі України. Це може стати найбільщим козирем чинного президента на прийдешніх виборах.

Про це 24 Каналу розповів політичний оглядач зі США Армен Чібухчян. А ще в Білому домі порадили Україні відкласти запланований контрнаступ.

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Демократам не вигідно тягнути час

Чібухчян зазначив, що демократам не вигідно тягнути час з військовою допомогою Україні. Уся їхня ставка на успіх нашої країни. Для Байдена й демократів перемога України буде найголовнішим козирем на виборах у 2024 році, тому не можна сказати, що США спеціально тягнуть гуму.

Два останніх пакети допомоги – нетрадиційно дозовані й нетрадиційно великі. Це може натякати на те, що США хочуть швидко вкомплектувати українську армію для контрнаступу на найголовніші напрямки. Я вважаю, що це буде Запоріжжя, з нефізичним оточенням Криму,

– зауважив політичний оглядач зі США.

Цей рік вирішальний

Він продовжив, що 2023 рік – вирішальний, й Байден хоче, щоб головні успіхи ЗСУ були вже цього року, до того ж до весни. До весни вже може й не вистачити тих коштів, які США надали Україні. Тоді демократи будуть вимушені звернутись до республіканців, аби ті надали гроші на закупівлю зброї для України.

"Республіканці ж будуть наполягати, щоб показували результати, чому вони повинні виділити нові гроші. Результати повинні бути на полі бою. Зараз, як ніколи, дуже велике значення буде мати успіх ЗСУ на полі бою в цьому році", – наголосив Чібухчян.

Чібухчян про те, що перемога України може стати найбільшим козирем Байдена на виборах: дивіться відео

Ілон Маск – яскравий приклад республіканця

За його словами, Ілон Маск є яскравим прикладом республіканця. Він проукраїнський, але щойно чує про Крим одразу чогось боїться. Схоже, він наляканий ядерним ударом, ядерним потенціалом Росії. Загалом, республіканці люблять, щоб гроші американців лишались у США, а йшли за кордон в інші держави лише за вагомих причин.

Вони, наприклад, фінансують базу в Афганістані, але це їхня база. Фінансування йде американським військам. Певна допомога була й Афганістану, але основні кошти – американським військам. Найбільший аргумент республіканців, які хочуть перемоги України, це те, що в історії не було такого, що стільки грошей ішло з США,

– підкреслив політичний оглядач зі США.

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