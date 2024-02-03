Уроки морської війни: як світ реагує на успішні українські операції в Чорному морі

Українські військові серйозно взялися за упідводнення чорноморського флоту Росії. Те, як вони це роблять, захоплює військову спільноту всього світу.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив 24 Каналу, що події на морі, попри менше значення, ніж на суходолі, викликають особливий пієтет. Як відомо, ексофіцер ВМС Бельгії Фредерік Ван Локерен нарахував 11 пошкоджених або знищених російських кораблів.

До теми Росія програє битву за Чорне море, – у The Economist назвали ключові моменти успіху України

Теперішні події в акваторії Чорного моря проєктують на міркування про те, який вигляд матиме морська війна тепер або в найближчому майбутньому. Дії українців і події в цілому дуже показові.

Країна, яка має великий чорноморський флот, проти країни, у якої флоту майже немає. Однак Росія натрапляє на серйозні проблеми, зазнає колосальних бойових втрат, зокрема від застосування нових революційних засобів, як-от безекіпажні катери дистанційного керування,

– зазначив Шарп.

За його словами, дії українців сприймають як ефектні й ефективні.

Чи впливають знищені кораблі на перебіг війни

Попри медійність і матеріальні збитки для Росії, знищення кораблів чорноморського флоту мало впливає на перебіг війни. Однак є ще один важливий аспект.

Український експорт по Чорному морю, попри удари по портах й інші ексцеси, працює. Це знак того, що морська війна має значення,

– наголосив Шарп.

Ще однією показовою перемогою України в Чорному морі стало затоплення російського ракетного катера "Івановєц" вночі 1 лютого.

"Івановєц" пішов на дно: основне