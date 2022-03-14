У перемовинах між Україною і Росією взяли технічну паузу
14 березня 2022 , 16:04Читать новость на русском
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Четвертий раунд перемовин між Україною та Росією, який стартував 14 березня, наразі поставили на паузу щонайменше до завтра.
Як пояснив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, технічну паузу сторони взяли до 15 березня.
Важливо Мають бути прописані компенсації від Росії, бо шкода на мільярди, – ОП
Подоляк зазначив, що перемовини тривають і пауза не означає їхнє завершення.
У перемовинах взято технічну паузу. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень,
– сказав радник голови ОП.
Що відомо про перебіг перемовин
- 14 березня стартував четвертий раунд перемовин між Україною та Росією. Позиції української сторони залишаються незмінними.
- Раніше Подоляк сказав, що розмова з представниками держави-агресорки буде важкою. Адже Росія, хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії.
- В Офісі Президента зауважили, що на конкретні результати від переговорів з Росією Україна вийде в лічені дні.
Звернення Подоляка перед переговорами: дивіться відео