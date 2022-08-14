Перемовини зараз неприпустимі, росія підштовхує до цього, – військовий експерт

ЗСУ успішно знищують тил ворога, його склади і логістичні шляхи. росія у відповідь намагається наростити атакувальний потенціал на деяких напрямках, аби спонукати України до перемовин.

Таку думку 24 каналу озвучив генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко. Він також додав, що на перемовинах росія спробує легітімізувати окуповані після 24 лютого території.

До теми Подоляк пояснив, чому переговори з росією наразі неможливі

путін намагається підштовхнути Україну до перемовин

Романенко зазначив, мета ЗСУ і всього українського народу – деокупувати захоплені росією територією. А за таких умов ніякі перемовини неприпустимі.

путін і його поплічники мічаться зараз, залучають будь-які сили, апологетів російських, зокрема і Кіссінджера відносно, задля того, щоб підштовхнути військове керівництво нашої держави до таких кроків,

– наголосив військовий експерт.

Романенко про неприпустимість перемовин зараз: дивіться відео

На окремих напрямках росіяни підсилюються

Генерал-лейтенант також розповів, що разом з тим, російські війська посилюються на деяких напрямках. Вони стягують на Південь додаткові резерви на лівий і правий берег Дніпра.

Зокрема, за його словами, угруповання ворога на лівобережжі Херсонщини збільшилось з 4 тисяч до 27 тисяч. На правобережжі – з 13 тисяч до 22 тисяч. Також у районі Харкова збільшили чисельність на 5 тисяч. На Запорізькому напрямку їхня кількість зросла з 11 тисяч до 18 тисяч.

За рахунок того, що зменшують свої війська в боях. Це не тільки резервісти, призивники і малодосвідчені військові. Знімають з тих напрямків, які в них були головними. Зокрема на Донбасі з 32 тисяч до 15 тисяч, на Ізюмському напрямку з 30 тисяч до 20 тисяч,

– підкреслив Романенко.

Вороже угруповання на Півдні має наступальний характер

Військовий експерт також зазначив, що Генштаб України вважає, вороже угруповання на Півдні має явно наступальний характер. Зокрема, росія залучила на цей напрямок повітряно-десантні війська.

"Це вже не ті свіжі і підготовлені війська, які були на Півночі нашої країни, але все одно угруповання такого характеру", – наголосив генерал-лейтенант.

Але, за словами Романенка, ЗСУ успішно руйнують цей потенціал, коли знищують їхні склади, логістичні шляхи і центри управління.

Дуже важливо робити це на правому березі. Таким чином, руйнуються поставки, логістичне забезпечення, яке відбувається через понтонні мости, за допомогою суден, оскільки мости ми зруйнували і вони постійно знаходяться під нашим вогневим контролем,

– підсумував військовий експерт.

Війна росії з Україною: останні новини