"Кишенькових Чемберленів" вистачає, – глава МЗС Польщі про схиляння України до перемовин

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував ідею схиляння України до мирних переговорів. Він зазначив, що людей, які хочуть це зробити, на міжнародній арені вистачає.

Про це Радослав Сікорський розповів під час "Українського сніданку" у Давосі. Глава польського МЗС назвав таких людей "кишеньковими Чемберленами", передає 24 Канал.

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Сікорський пройшовся по тих, хто схиляє Україну до перемовин

Говорячи про переговори з Росією, міністр закордонних справ Польщі розповів про свій "закон", який він використовує у зовнішній політиці. Мовиться про схиляння однієї сторони до переговорів з іншою.

Ніколи немає нестачі "кишенькових Чемберленів", які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Сікорський мав на увазі прем'єр-міністра Британії Невіла Чемберлена, який керував урядом країни у 1937 – 1940 роках. Саме він був прихильником політики умиротворення Гітлера і готовий був щоразу домовлятися з ним.

Чемберлен був підписантом сумнозвісної Мюнхенської угоди про приєднання Судетської області Чехословаччини до Німеччини, а також не хотів, щоб Британія починала війну проти фюрера у 1939 році. Однак його стратегія не відвернула Другу світову війну.

Глава польського МЗС також наголосив, що "коли когось ґвалтують, то йому не кажуть, що не треба нагнітати ситуацію і вести переговори з ґвалтівником". А натомість до такої людини приходять з допомогою.

Крім того, Сікорський також звернув увагу на те, що відбувається на окупованих територіях з українськими людьми. А саме примусова русифікація, катування, викрадення та незаконне вивезення.

"Це жертви, які стосуються українців, а не нас. Отже, лише Україна може ухвалювати рішення (щодо перемовин із Росією – 24 Канал)", – відзначив дипломат.

Наостанок Сікорський закликав купувати автомобілі для української армії, якщо є "зайві 10 тисяч доларів". Він підкреслив, що це дуже значний внесок, який цінують на лінії фронту.

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