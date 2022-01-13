Перемовини між Заходом і Росією: Кремль бідкається, що на "гарантії безпеки" не дали відповіді

У Відні 13 січня завершився третій етап переговорів між західними країнами та Росією щодо так званих "гарантій безпеки". У Кремлі вважають, що "адекватної відповіді" вони нібито не отримали.

Кремль продовжує наполягати на своїй правоті. Таку заяву зробив постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич.

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Захід занепокоєний через агресивні дії Росії

Олександр Лукашевич під час брифінгу у Відні висловив здивування через те, що на переговорах з західними країнами дипломати на 8 році війни Росії проти України та стягуванням військ під наші кордони акцентували на агресивних діях Кремля щодо України.

Хочу одразу вам сказати, що адекватної відповіді чи якоїсь реакції на наші пропозиції, на жаль, ми не почули від наших партнерів. Все оберталося навколо їхніх занепокоєнь, нібито агресивної поведінки Росії, особливо в контексті українських подій,

– заявив Лукашевич.

Російський представник також додав, що в ОБСЄ наполягали на тому, що кожна країна має право самостійно обирати свій шлях безпеки. Ймовірно, західні країни так відреагували на вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО та заборони Україні вступати в Альянс.

Лукашевич переконаний, що розбіжноті між НАТО і Росією "доводять правоту Кремля". З чого російський представник зробив такі висновки – невідомо, однак він заявив, що Захід таки повинен погодитися на "гарантії безпеки".

Переговори Заходу і Росії: головне

Після переговорів президента США Джо Байдена й очільника Кремля Володимира Путіна в грудні 2021 року у російському МЗС опублікували перелік "гарантій безпеки", які передбачають зокрема нерозширення НАТО і заборона вступати в Альянс Україні.

Через вимоги Кремля західні країни почали підготовку до переговорів. Вони відбулися у 3 етапи.

Перший раунд перемовин відбувся 10 січня у Женеві між США та Росією.

12 січня російські делегати зустрілися з представниками НАТО в Брюсселі.

Останній раунд переговорів відбувся у Відні 13 січня.

Загалом у Кремлі переговори вважають провальними. Західні країни наполягають на тому, що не погодяться на всі вимоги Росії.

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