У Москві вже заговорили про дату зустрічі Путіна та Трампа

Дональд Трамп після вступу на посаду обіцяв закінчити війну в Україні і для цього йому потрібно поговорити з президентами обох держав. У Росії нещодавно погодились із необхідністю переговорів.

Лідер фракції ЛДПР Лєонід Слуцький після зустрічі з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим заговорив про приблизні дати перемовин Владіміра Путіна та Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал із посиланням на ЗМІ Росії.

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Інформація з'явиться незабаром

За словами Слуцького, "тут не повинно бути кавалерійських наскоків". Він наголосив, що робота вимагає серйозної підготовки, яка "перебуває у просунутій стадії".

Найближчим часом з'явиться інформація про зустріч,

– сказав російський політик.

Слуцький анонсував, що на ній можуть бути обговорені найактуальніші питання світової політики: Україна, Близький Схід, система міжнародних відносин на найближче майбутнє.

Водночас він попросив не загадувати, чи відбудеться вона в лютому, чи в березні, адже лідерам потрібно підготуватись.

Трамп відомий своїми заявами про швидке закінчення війни. Спочатку він говорив, що йому знадобиться всього доба, проте згодом заговорив про "кілька місяців".