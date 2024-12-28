Путін буде тиснути не лише на фронті: до чого призведе бажання світу домовлятись з Росією

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія готова до мирних перемовин з Україною. Однак наступний крок країни-агресорки може бути катастрофічним.

Спершу для Владіміра Путіна була важлива окупація територій, невдовзі ж диктатор може "замахнутись" на внутрішню політику України. Таку думку 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що Захід поки цього не розуміє.

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До чого призведе бажання світу домовлятись з Росією

За словами голови благодійного фонду, навіть розмови про перемовини з Росією вже привели світ у глухий кут. На жаль, більшість досі не розуміє реальності й того, що Путін не зупиниться.

Вести перемовини – як добре. А якщо копнути глибше? На яких умовах? Путін не хоче і не буде вести перемовини з Зеленським, що зразу ставить хрест на перемовинах,

– зазначила Романова.

Очевидно, що країна-агресорка має на меті не мирні домовленості, а закріплення за собою тимчасово окупованих територій, продовження терору українців атаками та навіть, на думку голови благодійного фонду, втручання у вибори в Україні.

Російський диктатор вже намагається заполонити своїм впливом внутрішню політику різних країн, наприклад, Словаччини.

Я думаю, Путін розраховує на Юрія Бойка в Україні, хоча це може змінитись. Однак зрозуміло, що якщо за останні роки Путін надіявся лише на військові операції, окупації, то до кінця 2024 року посилить інший напрямок, тобто знову вплив на внутрішню українську політику,

– сказала вона.

Романова додала, що Захід може не розуміти катастрофічність наслідків, для цих країн є дивним втручання однієї країни у внутрішню владу іншої. Однак Україна поки не має засобів протидії.

До речі, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що перемовини можуть розпочатись вже в наступному році, Україна для них має козирі. Мовиться про контроль за територією на Курщині, обмеження тіньового флоту Росії та сильні позиції в Африці. За його словами, наша країна зараз бореться не лише за території, а й за долю всього світу.