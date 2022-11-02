Ердоган знову пообіцяв Путіну "робити кроки до перемовин" з Україною: до чого це призведе
Ердоган пообіцяв Путіну, що лобіюватиме процес перемовин з Україною, якщо Росія повернеться до "зернової угоди". Це просто публічна позиція, яка не має нічого спільного з реальністю.
Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, у "зерновій угоді" Туреччина переслідує власні політичні цілі. Ердоган намагається балансувати між позиціями Росії та України, щоб отримати якомога більше власної вигоди.
До теми Росія вийшла з зернової угоди: навіщо це Кремлю та як відреагував світ
Немає реальної стратегії, як змусити Україну сісти за переговори
Як наголошує Саакян, в реальності Ердоган розуміє, що Україна зараз не сяде за стіл переговорів. Захід також ігнорує Росію і не піде на перемовини без України.
В Кремлі в це не вірять. Але вимушені миритися з тим, що принаймні на цьому етапі це має такий вигляд. Вони не можуть сприйняти, що це вже не ситуативно. А нова реальність, яку вони створили,
– зазначив Саакян.
Ердоганівське "сісти за переговори" – це всього лише мантра. Він повторює путінський наратив і легітимізує його в середовищі тих, хто сприймає президента Туреччини авторитетним джерелом. Для російського диктатора важливо, що його тезу повторює серйозний гравець у цьому процесі.
Однак зараз немає реальної стратегії, як "усадити" Україну за стіл переговорів. Це всього лиш, як вважає Саакян, "слова", а не реальність.
Саакян розповів про дії Ердогана на тлі "зернової угоди": дивіться відео
Що цьому передувало
- Ще 29 жовтня Росія призупинила свою участь у "зерновій угоді". В Кремлі вже давно планували це зробити, а формальним приводом обрали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі.
- В ООН дійшли до висновку, що домовленість все одно залишається чинною, попри дії Росії. Судна просто ходитимуть коридором, якщо це буде безпечно. А інспектори організації і надалі перевірятимуть їх, як домовлялися.
- Так, 31 жовтня на відплив пішло 46 суден. Вранці 1 листопада команди з ООН та Туреччини обстежували кораблі, а з України відплили ще 3 судна. Утім, дію "зернового коридору" призупинили на один день після розмови Путіна та Ердогана.