Ердоган знову пообіцяв Путіну "робити кроки до перемовин" з Україною: до чого це призведе

Ердоган пообіцяв Путіну, що лобіюватиме процес перемовин з Україною, якщо Росія повернеться до "зернової угоди". Це просто публічна позиція, яка не має нічого спільного з реальністю.

Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, у "зерновій угоді" Туреччина переслідує власні політичні цілі. Ердоган намагається балансувати між позиціями Росії та України, щоб отримати якомога більше власної вигоди.

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Немає реальної стратегії, як змусити Україну сісти за переговори

Як наголошує Саакян, в реальності Ердоган розуміє, що Україна зараз не сяде за стіл переговорів. Захід також ігнорує Росію і не піде на перемовини без України.

В Кремлі в це не вірять. Але вимушені миритися з тим, що принаймні на цьому етапі це має такий вигляд. Вони не можуть сприйняти, що це вже не ситуативно. А нова реальність, яку вони створили,

– зазначив Саакян.

Ердоганівське "сісти за переговори" – це всього лише мантра. Він повторює путінський наратив і легітимізує його в середовищі тих, хто сприймає президента Туреччини авторитетним джерелом. Для російського диктатора важливо, що його тезу повторює серйозний гравець у цьому процесі.

Однак зараз немає реальної стратегії, як "усадити" Україну за стіл переговорів. Це всього лиш, як вважає Саакян, "слова", а не реальність.

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