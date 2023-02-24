У роковини вторгення Ердоган провів переговори з Путіним і Зеленським: про що говорили

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у роковини повномасштабного вторгнення зателефонував главі державі Володимиру Зеленському. Окрім цього, він говорив з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Під час розмови Зеленський та Ердоган висловили зацікавленість у продовженні Чорноморської зернової ініціативи.

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Президент Туреччини зателефонував Зеленському

Зеленський розповів, що під час розмови він подякував Ердогану за підтримку в цей символічний для України день.

Цінуємо допомогу турецького народу, яку ми відчували весь цей час. А також те, що Туреччина підтримала резолюцію ООН щодо сталого миру в Україні та формулу миру,

– заявив президент.

За інформацією Офісу Президента, Ердоган подякував за надану Україною допомогу в подоланні наслідків руйнівних землетрусів. Зеленський ще раз висловив співчуття президенту та всьому турецькому народові у зв'язку з трагедією.

"Народ України стоїть пліч-о-пліч із турецьким у цю лиху годину. Ми й надалі готові надавати всю можливу допомогу Туреччині та її народу", – наголосив глава держави.

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Ердоган поговорив з Путіним

За інформацією АА, Ердоган у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну зателефонував і Путіну. Вони обговорювали землетруси в Туреччині та розвиток подій навколо російсько-української війни

Згідно із заявою, зробленою Управлінням комунікацій президента Туреччини, Ердоган подякував кремлівському диктатору за солідарність, яку він продемонстрував у зв'язку із землетрусом.

Турецький лідер заявив, що справедливий мир має бути встановлений без подальших людських жертв і руйнувань у російсько-українській війні. Він висловив щире бажання, щоб домовленості, досягнуті в Стамбулі, були відновлені. Мовляв, Туреччина готова зробити будь-який внесок задля цього.

За інформацією російських ЗМІ, Путін та Ердоган також обговорювали практичні аспекти наступних поставок російських енергоносіїв і будівництва АЕС "Аккую". У контексті війни в Україні президенти Росії та Туреччини приділили увагу:

реалізації стамбульських домовленостей,

експорту російської сільгосппродукції,

необхідності усунення перешкод для поставок сільгосппродукції та добрив з Росії до країн, які цього потребують.

Окрім цього, вони "домовилися про продовження особистих контактів".