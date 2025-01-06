Залужний і Буданов: Зеленський висловився про потенційних суперників на виборах

Останнім часом Володимира Зеленського часто запитують про майбутні вибори – коли вони відбудуться, чи буде він балотуватися тощо. Не став винятком і подкаст Лекса Фрідмана.

Американський подкастер українського походження Фрідман узяв у президента тригодинне інтерв'ю. Деталі передає 24 Канал з посиланням на подкаст Лекса Фрідмана.

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Що сказав Зеленський про можливі дебати з Залужним і Будановим

Автор подкасту назвав низку можливих суперників Зеленського. Це Петро Порошенко, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Олексій Арестович, Віталій Кличко. Фрідман попросив прокоментувати гаранта, що він думає про їхнє бачення майбутнього України.

Я думаю, що може бути ще більша кількість кандидатів. Так, ми насправді не знаємо, що буде. Вони мають право балотуватися, якщо хочуть. Так, якщо дійсно хочуть і мають можливість, то можуть балотуватися і діяти, як бажають. Серйозно. Найважливіше, що вони роблять зараз,

– відповів Зеленський.

Він додав, що виборча система в Україні складається з багатьох партій, а не з двох, як у США. Тому всі названі відомі українці цілком можуть висунути свою кандидатуру на вибори.

Проте, за словами Зеленського, важливо, "щоб вони робили все від них залежне сьогодні, а не починали якусь виборчу кампанію". Президент вкотре наголосив: проведення виборів під час війни може спричинити розкол у суспільстві.

"Коли ми робимо певні кроки, багато говоримо про вибори, нагнітаємо ситуацію навколо цього питання – я вважаю, що це неправильно. Ось чому я не згоден з деякими з цих людей, але я думаю, вони можуть балотуватися. І, можливо, деякі з них будуть балотуватися, і це нормально", – акцентував глава держави.

Щодо того, чи переможе він у дебатах Порошенка, Залужного, Буданова чи Арестовича, Зеленський відповів так: це поки що не в фокусі його уваги. Адже найскладніші дебати будуть за столом переговорів з Росією, і саме на цьому зосереджений чинний президент.