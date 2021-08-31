Перенесення дати нам на руку, – Кравчук про зустріч Зеленського та Байдена

31 серпня 2021 , 20:58
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Джерело:

24 канал

Зустріч президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського у США вже двічі переносили. Водночас відповідна ситуація може мати позитивні наслідки для української сторони.

Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною сказала заступниця голови фракції "Слуга народу"  Євгенія Кравчук. Вплив на зустріч матиме й ситуація в Афганістані зокрема.

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"Я думаю, що перенесення дати з 31 серпня на 1 вересня навпаки нам на руку. Тому що 31 серпня в усієї Америки – це цілком чітка дата, це виведення військ, і якщо не помиляюсь, навіть були фото останнього військового літака, який залишив Кабул", – сказала Кравчук.

На думку народної депутатки, 1 вересня президент зможе більш детально зосередитися на інших питаннях, крім  Афганістану. Проте вона зауважила, що ситуацію в Афганістані також обговорюватимуть.

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Кравчук: Україна показала, що має сильну армію

Партнерські стосунки – це не просто приїхати та попросити допомогу, це зокрема і запропонувати допомогу, зауважила заступниця голови фракції "Слуга народу"

Вона високо оцінила роботу Міністерства закордонних справ України та Міністерства оборони у питанні евакуації військ з Афганістану. 

Це показує, що Україна не просто як прохач приїжджає і каже "Дайте нам якусь зброю чи оборонні угоди". Ми показуємо, що у нас сильна армія, спецпризначенці і ми нормально ведемо переговори,
– пояснила Євгенія Кравчук.

Зустріч президентів США та України: коротко

  • Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена попередньо планували провести 30 серпня, потім її перенесли двічі. Наразі зустріч відбудеться 1 вересня 2021 року.
  • Президент України та перша леді вже прибули до США
Автор: Жанна Клименко