Розтрата коштів на сиренах: нову підозру оголосили фігуранту справи про закриті укриття

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА отримав нову підозру через розтрату бюджетних коштів на модернізації сирен. Він підписав акти, де були вказані завищені ціни на обладнання.

Раніше посадовцю оголосили підозру у службовій недбалості – більшість захисних споруд для киян були непридатними до використання. Внаслідок закритих укриттів у Києві 1 червня загинуло дві жінки та дитина.

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Справа дорогих сирен

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів. Повідомляється, що він встановив системи оповіщення в Деснянському районі столиці за завищеними цінами.

У червні 2023 року він уклав договір про модернізацію територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) в Деснянському районі Києва. На це виділили 10 мільйонів гривень. Посадовець діяв в інтересах компанії, що назвала послуги і тому підписав акти приймання виконаних робіт з переплатою за матеріали та обладнання.

Директора Департаменту наразі відсторонили від виконання обов'язків в межах іншого кримінального провадження. Він є фігурантом справи про загибель людей через зачинене укриття, що сталося у червня.

Експертиза підтвердила, що дії директора призвели до переплати у чверть мільйона гривень. Наразі тривають слідчі дії по іншим матеріалам та обладнанню при модернізації системи оповіщення.

Трагічна загибель через закриті укриття

У ніч проти 1 червня Росія вдарила по столиці балістичними та крилатими ракетами. У Деснянському районі Києва загинуло 3 особи, а ще 10 отримали поранення. Люди намагалися потрапити до укриття у найближчій поліклініці, однак воно виявилося зачиненим. У цей момент на них впав уламок.

Суд обрав запобіжні заходи 4 підозрюваним – зокрема, цілодобовий домашній арешт призначили керівнику поліклініки та його заступникам у Деснянському районі. Охоронця, який не відкрив укриття, відправили під варту, але згодом змінили покарання на нічний домашній арешт.

На фоні цього директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА підозрюють у службовій недбалості. Він не підготував належним чином укриття – близько третини були непридатними або обмежено придатними. Він наказав нанести на мапу зачинені або неіснуючі споруди.