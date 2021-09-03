"Перепустка на ринки всього світу": таліби назвали Китай головним партнером Афганістану
3 вересня 2021 , 17:47
Джерело:La Repubblica
У "Талібані" вважають Китай основним міжнародним партнером Афганістану. Вони зацікавлені у програмі Пекіна "Один пояс, один шлях".
Відповідна програма, на думку талібів, "стане відродженням древнього Шовкового шляху". Представник руху Забіулла Муджахід заявив про це в інтерв'ю.
До теми Росія, США, Китай і Пакистан готують зустріч по Афганістану в Кабулі
"Китай є нашим головним партнером, він представляє для нас фундаментальну і виняткову можливість, тому що готовий інвестувати в нашу країну і реконструювати її", – сказав Муджахід.
Представник радикального руху "Талібан" додав, що Китай є їхньою "перепусткою на ринки всього світу".Зверніть увагу! Ще 16 серпня прессекретарка міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін висловила готовність до поглиблення "дружніх і корпоративних" відносин з "Талібаном". Пекін також запропонував руху економічну підтримку й інвестиції для відновлення Афганістану.
"Талібан" в Афганістані: що треба знати
- Представники радикального руху "Талібан" 15 серпня захопили столицю Афганістану – Кабул. Вже незабаром – оголосили загальну амністію для урядовців зокрема.
- Натомість Сполучені Штати Америки завершили виведення військ та покинули Афганістан. Водночас терористи заявили про "повне звільнення Афганістану".