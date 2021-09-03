"Перепустка на ринки всього світу": таліби назвали Китай головним партнером Афганістану

У "Талібані" вважають Китай основним міжнародним партнером Афганістану. Вони зацікавлені у програмі Пекіна "Один пояс, один шлях".

Відповідна програма, на думку талібів, "стане відродженням древнього Шовкового шляху". Представник руху Забіулла Муджахід заявив про це в інтерв'ю.

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"Китай є нашим головним партнером, він представляє для нас фундаментальну і виняткову можливість, тому що готовий інвестувати в нашу країну і реконструювати її", – сказав Муджахід.

Представник радикального руху "Талібан" додав, що Китай є їхньою "перепусткою на ринки всього світу".

"Талібан" в Афганістані: що треба знати

Представники радикального руху "Талібан" 15 серпня захопили столицю Афганістану – Кабул. Вже незабаром – оголосили загальну амністію для урядовців зокрема.

Натомість Сполучені Штати Америки завершили виведення військ та покинули Афганістан. Водночас терористи заявили про "повне звільнення Афганістану".