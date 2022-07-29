Ми їхали 3 дні, м’ясорубка була, – переселенець Дмитро про виїзд з Херсона 24 лютого

російським окупантам вдалося окупувати Херсон у перші дні війни. За місто були важкі бої, а виїзд з нього займав цілі дні.

Українські герої роблять усе можливе, щоб якомога швидше звільнити Херсон від російських окупантів. Дмитро Сивак у рамках проєкту СВОЇ розповів про перші атаки росіян та як йому вдалося виїхати з міста.

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У Херсоні була справжня м'ясорубка

Дмитро розповів, що мешкає по інший від Херсона берег річки, в місті Гола Пристань. Він жив там у дачному кооперативі, все було чудово: дім, дружина, діти та собака, повсякденні турботи та плани на майбутнє.

Зранку 24 лютого йому зателефонував сусід та повідомив, що розпочалася війна. Спросоння він навіть не зрозумів, що насправді відбувається. Він не цікавився новинами, мав свої справи та планував їхати з дружиною на Кіпр, а потім – у Туреччину.

Після новин про війну сім'я вирішила їхати до Львова, звідки родом дружина Дмитра. Вони швидко зібрали усе необхідне і зібралися їхати.

"Я розумів географічно: от тут Крим, а через 100 кілометрів, а то і менше – ми, а далі міст через Дніпро. Якщо його б "гепнули", то ми б без варіантів залишилися в окупації. Тому треба було швидко переїхати через міст", – розповів чоловік.

На щастя, навчені походами діти не зволікали, дорослі теж, тому жодних затримок не виникло. Єдина турбота, яка була – щоб росіяни не зруйнували міст.

Міст той залишився цілий, але тоді ми не знали, чи не зруйнують його. Тому треба було швидко рятувати сім’ю, дітей. Так ми опинилися у Львові. Ми їхали 3 дні. Паніка на дорозі, затори… М’ясорубка була,

– розповів Дмитро.

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