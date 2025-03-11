Виїзд за кордон діячів культури та медійників: які документи перевірятимуть

В Україні набули чинності зміни у правилах перетину державного кордону для діячів культури та представників медіа. Крім нового порядку подачі документів на запит, тепер діє новий перелік документів, які перевірятимуть під час перетину кордону.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine. Також окрім необхідних документів, є ще одна обов'язкова умова для виїзду через кордон.

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Які умови перетину кордону

За його словами, обов'язковою вимогою є лист від Міністерства культури стосовно особи із зазначенням того, куди вона їде. Також потрібен лист від іноземного представництва, куди чи на які заходи слідує така людина, з перекладом на українську мову.

Інша умова це також наявність військово-облікового документа з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування, тобто це не відстрочка, не виключення з військового обліку, це власне можу бути просто оновлення своїх військово-облікових даних і необхідність мати військово-обліковий документ або ж у друкованому вигляді, або в електронній формі,

– пояснив Демченко.

Водночас речник ДПСУ також звернув увагу на ще одну обов'язкову умову стосовно перетину кордону вищезгаданою категорією громадян. І діячі культури, і представники медіа повинні підтвердити мету поїздки безпосередньо на кордоні, у пункті пропуску.

"Якщо наші інспектори зʼясують що людина заявлялася на якийсь захід за межами України, а фактично її ціль поїздки зовсім інша, то їй може бути відмовлено в перетині державного кордону України", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Кабмін визначив порядок перетину кордону громадянами зі сфери культури й інформаційної сфери. Військовозобов'язані митці й журналісти зможуть виїхати за умови виконання правил й наявності необхідних документів.