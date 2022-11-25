Чому для України важливо отримати винищувачі F-15 і F-16: полковник ЗСУ назвав переваги

Україна в будь-якому разі переможе Росію та вижене загарбників з нашої землі – це лише питання часу. Втім, якби західні партнери передали ЗСУ винищувачі F-15 та F-16, то це, ймовірно, сталося б до кінця року.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, якби Збройні Сили отримали американські винищувачі, то впродовж жовтня – грудня могли б повністю деокупувати українські території за допомогою цих літаків.

Варте уваги Основна загроза з повітря: чи може Україна отримати сучасну авіацію від партнерів

Які переваги винищувачів F-15 і F-16

Так, сучасні винищувачі F-15 та F-16 можуть переносити дуже багато високоточної зброї, яка необхідна на полі бою – вглиб до 100 кілометрів. Мовиться зокрема про ракети класу "повітря – земля", авіабомби та певні протиракети тощо.

Ми могли б закрити своє небо й не так піддавалися б ракетним ударам росіян, адже літаки є дуже гарною платформою для перенесення протиракетних систем ближче до точки зустрічі,

– підкреслив Світан.

Він пояснив, що всі країни світу користуються цими літаками в цілях протиракетної оборони. Саме тому непередавання цієї техніки завдало нам багато проблем у повітрі, а також призвело до заморожування нашого просування на землі.

Світан назвав переваги винищувачів F-15 і F-16: дивіться відео

Україна відібрала льотчиків, які навчатимуться пілотувати F-15 і F-16

Отримання винищувачів західного зразка, зокрема американських літаків F-15 та F-16 є нагальним питанням для України. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що для отримання літаків триває робота на всіх напрямках – дипломатичному та військово-політичному.

Також відомо, що командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук визначив групу пілотів, які готові вчитися управляти сучасними винищувачами.

Це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати та навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери. Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом,

– повідомив Ігнат.

Додамо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що оптимістично налаштований щодо передачі Україні винищувачів F-16, F-15 або Gripen. Він відкреслив, що багато озброєння, яке колись вважалося забороненим – безпілотники, ракети та артилерія – зрештою потрапили до Києва.