Через застосунок Армія+ вже погоджено понад 5 тисяч рапортів на переведення, – Зеленський

У застосунку Армія+ з 15 листопада запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби онлайн. За словами українського президента Володимира Зеленського, станом на 29 грудня вже погодили понад 5 тисяч рапортів на переведення.

Український глава держави зазначив, що наразі така функція працює лише для Національної гвардії України, однак, згодом стане доступною і для прикордонників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Які проблеми допомагає вирішувати застосунок Армія+

Зеленський запевнив, що в Україні й надалі розвиватимуть цифрові сервіси. Він підкреслив, що це не тільки дозволяє прибрати "паперову" армію, а й допомагає людям відчувати більше вдячності від держави та поваги до себе.

Зазначимо, що завдяки застосунку Армія+ військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко подати рапорт на переведення в іншу частину онлайн. У Міноборони кажуть, що цей процес є максимально зручним та займає щонайбільше 15 хвилин.

Для подачі рапорту військовослужбовцю потрібно мати військовий квиток або посвідчення офіцера, а також рекомендаційний лист від частини, куди він планує переведення.