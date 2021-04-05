Перевибори будуть оптимальним варіантом, – Кошель про голосування на Івано-Франківщині

На окрузі №87 в Івано-Франківській області офіційно завершився підрахунок голосів. Однак під час проведення виборів та визначення результатів відбулося чимало порушень. Тому найкращим варіантом було б провести перевибори.

Таку думку у програмі "Між іншим" на 24 каналі висловив голова Комітету виборців Олексій Кошель. І додав, наразі варто чекати остаточної позиції опозиційних політичних сил.

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Імітація виборчого процесу, – Кошель про підрахунок голосів на Прикарпатті

За словами очільника КВУ, підрахунок голосів на окрузі №87 є імітацією виборчого процесу. А те, що відбулося в окружній виборчій комісії є справді кримінальними діями. Мовиться про зникнення виборчої документації.

Він відзначив, що зараз варто чекати оцінки від СБУ та МВС. Адже є підстави для порушення не одного кримінального провадження.

Голова комітету виборців пояснив, що виборчий закон не передбачає скасування результатів, але практика показує, що такі дії можуть бути.

Думаю, що саме невизнання результатів виборів і перевибори було б оптимальним варіантом виходу з цієї достатньо серйозної кризи,

– пояснив Олексій Кошель.

Він також пригадав, що схожа ситуація сталася під час парламентських виборів в Україні у 2012 році. Тоді з'явився термін "проблемні округи".

"І ситуація дуже нагадує, як було по київському окрузі, де перемогу здобув Юрій Левченко.Однак пізніше дивним чином зникли виборчі бюлетені", – зауважив голова КВУ.

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