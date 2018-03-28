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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

У Києві перевірили ТЦ Dream Town щодо готовності до надзвичайних ситуацій: результати

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Щоб Кемерівська трагедія не повторилась в Україні, прем'єр-міністр Володимир Гройсман наказав провести масштабну перевірку безпеки людних місць. А у київському торговельному центрі Dream Town керівництво вирішило не чекати і самостійно перевірити готовність будівлі до надзвичайної ситуації.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

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28 березня керівники торговельного центру Dream Town спробували перевірити свої пожежні системи. Вони зімітували пожежу для того, щоб побачити готовність будівлі до надзвичайних ситуацій.

Система сповіщення спрацювала за хвилину, яка є попередженням для людей, адже вони мають спуститися на перший поверх. Та журналісти виявили деякі недоліки, зокрема те, що на поверхах не всі двері автоматичні. Багато залежить від того, як спрацюють магазини, які орендують приміщення в ТЦ, адже двері мають бути відчиненими, бо вони ведуть до авіаційних драбин.

Якщо ж пожежа та задимлення вже почалися, то ескалатори та ліфти спиняються. Вони автоматично спускаються на перший поверх, а також блокуються інші частини супермаркету для того, щоб пожежа не поширювалася.

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При перевірці пожежної системи рятувальники присутніми не були.

Загалом, керівники залишилися задоволеними проведеною перевіркою та її результатами.

Теги: Новини України Новини Києва Пожежа
Джерело: 24 Канал
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