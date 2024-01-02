Посилена перевірка документів на кордоні: омбудсмен розповів, чи законні дії ДПСУ

Українці, які прагнуть виїхати за кордон, почали скаржитися на посилення перевірок при перетині. Однак в українському законодавстві станом на зараз не було жодних змін правил виїзду.

Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він додав, що прикордонники повинні перевіряти реальність наданих документів.

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Правила перетину не змінювали

Дмитро Лубінець розповів, що відправив офіційного листа, у якому попросив надати всі необхідні документи, на підставі яких в Україні зараз відбувається перевірка та аналіз документів. Однак він додав, що за його інформацією ніяких змін не було.

Напевно, громадяни України повинні усвідомлювати, що з точки зору чинного законодавства на ДПСУ лежить обов’язок перевіряти законність всіх документів, які використовуються громадянами для перетину державного кордону,

– пояснив Лубінець.

Омбудсмен додав, якщо українець виїхав за кордон на підставі підроблених документів, то представники Держприкордонслужби, які його пропустили, також будуть нести відповідальність.

Ситуація на кордоні