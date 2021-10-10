Перевірка "Північного потоку-2", схеми депутатів із майном – відео тижня

Німецький регулятор захотів доказів від оператора російського газопроводу "Північний потік-2". Мовиться про дотримання норм Євросоюзу. Упродовж 2020 року нардепи розжились майном на понад 60 мільйонів гривень. Кожна 4 родина народного депутата зробила дорогі покупки.

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Перевірка російського газопроводу

Регулятор у Німеччині захотів від оператора "Північного потоку-2" доказів про дотримання норм Євросоюзу. Наразі необхідним є сертифікат. Якщо його не буде – оператора оштрафують.

Як перевірятимуть "Північний потік-2": дивіться відео

Майно на 60 мільйонів гривень

Депутати і далі використовують старі схеми прописуваня дорогого майна. Нове парламентське скликання "живе на одну зарплатню", а взуття й авто їм дають родичі.

Що купували депутати: дізнавайтесь більше у відео



Новий конкурс на посаду НСЗУ

Уряд оголосив черговий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Це 5 конкурс за весь час існування служби, після того, як її створили у березні 2018 року у межах медичної реформи.

Як відбиратимуть кандидатів: дивіться сюжет 24 каналу

Навчання стоячи у Львові

В одному з львівських ліцеїв частина першокласників традиційно сидить за партами, а інші ж діти працюють стоячи. Незвичні столи поставили у вересні, бо ліцей долучився до проєкту IT-компанії "Дамо дітям рухатися".

Яка користь від експерименту з партами: дивіться сюжет 24 каналу

"Слуги народу" у Трускавці

Нардепи від "Слуги народу" 1 – 2 жовтня влаштували з'їзд партії у Трускавці. Усіх учасників розселили у дорогому готелі Rixos, де незрозуміло, хто оплачував доїзд, проживання, харчування та тренінги.

Як працювали та розважалися "слуги" на Львівщині: дивіться відео