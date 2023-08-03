До 10 обвинувальних актів вже в суді, – у ДБР розповіли про результати перевірок ТЦК

В Україні триває перевірка територіальних центрів комплектування. У Державному бюро розслідувань заявили, що відкрили понад 100 кримінальних проваджень проти працівників ТЦК та близько 10 обвинувальних актів уже було передано до суду.

У четвер, 3 серпня, речниця ДБР Тетяна Сапьян розповіла в ефірі національного телемарафону про проміжні результати перевірки центрів комплектування, – інформує 24 Канал. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення антикорупційний орган слідкує за роботою ТЦК.

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Працівників центрів – перевіряють

Зі слів спікерки зрозуміло, що уже в деяких справах проти працівників територіальних центрів комплектування в недалекій перспективі слід очкувати вироків суду. Власне, до 10 обвинувальних актів було передано слідчими до судових органів.

Я розумію, що ми, суспільство, очікуємо, що будуть якісь конкретні покарання, зокрема вироки. Однак вирок, нагадаю, призначає суд. Дані має зібрати ДБР. Поки я не можу сказати, що є вироки, але можу сказати, що є ряд обвинувальних актів. Якщо я не помиляюсь, до 10. У них фігурують працівники територіальних центрів комплектування. У нас є понад 100 кримінальних проваджень саме по військкоматах.

Чим відрізняється обвинувальний акт від провадження Обвинувальний акт – це документ, яким закінчується досудове розслідування. Там має бути чітко вказано, у якому злочині звинувачують людину. Його складає слідчий чи прокурор і направляє до суду.

Водночас кримінальне провадження якраз-таки передбачає досудові слідчі дії, в ході яких має бути складений обвинувальний акт.

Джерело: Вікіпедія

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