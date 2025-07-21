СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання держтаємниці у САП

Служба безпеки України 21 липня розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Співробітники СБУ не ознайомлювалися зі змістом документів, що мають відповідні грифи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

До теми Одного із керівників детективів НАБУ затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії

Що сказали в СБУ про обшуки у САП?

В СБУ зазначили, що проводять перевірку щодо дотримання держтаємниці у САП винятково в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статтею 37 Закону "Про державну таємницю".

Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому,

– мовиться у повідомленні.

У службі також наголосили, що заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними та маніпулятивними.



"Окремо звертаємо увагу на те, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором", – резюмували в Службі безпеки України.

До слова, раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що без офіційного попередження до них прийшли працівники СБУ з перевіркою, яка збіглася з відрядженням керівництва САП і НАБУ за кордоном. За словами представників прокуратури, дії СБУ призвели до отримання доступу до спецоперацій і негласних слідчих дій, що може поставити під загрозу їхнє продовження.