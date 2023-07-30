Україна втратила союзника: чому в Нігері відбувся переворот і яка в цьому роль Росії

У Нігері в результаті військового перевороту до влади прийшла хунта на чолі з генералом Омаром Тчіані. Хунта усунула від влади демократичного лідера, який був другом Заходу та України. Тепер же в країні відбуваються мітинги під російськими прапорами.

Військова хунта відсторонила від влади демократичного лідера Мохамеда Базума. Головне про переворот, реакцію світу та прогноз щодо подальшого розвитку подій, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Голодний шантаж: як Путін взяв Африку у заручники та чим небезпечний переворот у Нігері

Хунта відсторонила президента і ввела комендантську годину

Уранці 27 липня на телебаченні країни показали звернення Амаду Абдрамана, позаду якого столяли кілька генералів. Під час свого звернення Абдраман заявив про усунення від влади президента Мохамеда Базума, закриття кордонів та всіх установ республіки, а також про введення комендантської години по всій країні з 22:00 до 05:00.

Ми поклали край режиму, який ви знаєте по поганому управлінню та забезпеченню безпеки,

– сказав полковник.

Водночас Абдраман застеріг іноземні держави від втручання у справи країни.



Звернення Абдрамана щодо перевороту / Скриншот

Уже наступного дня генерал Омар Тчіані оголосив себе президентом країни перехідного періоду. Хоча варто відзначити, що президент Мохамед Базум залишається у своїй резиденції під охороною. Міністри чинного уряду продовжують виконувати свої обов'язки, щонайменше декларативно.

Цікаво, що Тчіані у 2021 році брав участь у придушенні перевороту, який мав на меті завадити Базуму обійняти посаду президента. Генерал керував президентською охороною і вирішив взяти участь у новому заколоті, коли дізнався про наміри президента звільнити його. Щоправда, причини такого рішення поки невідомі.



Мохамед Базум – законний лідер Нігеру / Getty Images

Президенту Базуму вже дзвонили держсекретар США Ентоні Блінкен та генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш та запевнили у своїй підтримці.

Вранці 27 липня у твіттері Базуму з'явився такий пост: "Усі тяжкою працею отримані досягнення будуть збережені. Усі жителі Нігеру, які люблять демократію та свободу, подбають про це".

Реакція світу на переворот у Нігері

Одразу ж після перевороту відбулося засідання Радбезу ООН, на якому схвалили одностайну заяву із осудом подій в Нігері. Крім того, там звернули увагу на ймовірні негативні наслідки після перевороту, зокрема щодо ймовірного зростання терористичної активності та погіршення соціально-економічної ситуації у країні.

Стабільність і демократія в Нігері мають першорядне значення, і міжнародне співтовариство єдине у відстоюванні верховенства права та демократичних принципів,

– мовиться у документі.

Європейський Союз засудив переворот в Нігері. Ба більше, Високий представник ЄС Жозеп Боррель не тільки оголосив про те, що ЄС не визнає владу хунти, але й припиняє з нею будь-яку співпрацю. В тому числі це стосується і фінансування, яке Нігер отримував з боку ЄС.

Цей неприйнятний напад на цілісність республіканських інститутів Нігеру не залишиться без наслідків для партнерства та співпраці, які пов’язують Європейський Союз і Нігер, у всіх різних аспектах. У зв’язку з цим, окрім негайного припинення бюджетної підтримки, всі дії щодо співпраці у сфері безпеки призупиняються із негайним набранням чинності,

– заявив Боррель.

Фінансову підтримку Нігеру зупинила і Франція – колишня метрополія африканської держави. Ба більше, президент Еммануель Макрон пригрозив заколотникам, що у випадку нападів на громадян Франції, Париж неодмінно вживе заходів.

Україна абсолютно солідарна з партнерами. МЗС України засудило переворот в Нігері.

Політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів в регіоні Центральної Африки та Сахелю,

– йдеться в заяві.

Нігер – союзник, якого втратила Україна?

Мохамед Базум – чи не перший лідер Нігеру, який отримав владу демократичним шляхом від свого попередника після перемоги на виборах у 2021 році. Більшість керівників держави були військовими. Цей переворот – не перший для Нігеру.

Базум відомий своїм демократичним курсом та прозахідною політикою. Він налагоджував співпрацю з США та ЄС. Нігер не просто отримував фінансову підтримку від Європи, а був основною опорою західних країн у боротьбі з ісламістськими бойовиками на Заході Африки. Це взаємовигідна співпраця з огляду на те, що Нігер, на жаль, є однією з найбідніших країн континенту, а фінансова підтримка дозволяла утримувати відносно стабільний рівень життя.

Крім того, у самому Нігері діють джихадисти та угруповання, які співпрацюють з ІДІЛ та "Аль-Каїдою". У сусідніх країнах – Малі та Буркіні-Фасо – напередодні вже відбулися перевороти, які розпочинали джихадисти.

Мохамед Базум також відомий проукраїнською політикою – країна під його керівництвом на всіх рівнях підтримувала територіальну цілісність нашої держави. Крім того, минулого року Нігер став однією з 4 африканських держав, які підтримали Кримську платформу. Це трапилося після телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Як показує практика, країни, в яких керують військові хунти, не є прихильниками України, тому і від хунти в Нігерії цього очікувати не варто. Повалення Базума означає не тільки втрату союзника західних держав, але й втрату союзника для України.

Чи причетна до перевороту Росія

Доказів прямої причетності Росії до перевороту в Нігері поки немає, але є цікаві моменти, які вказують на високу ймовірність того, що саме з подачі Москви усунули демократичного президента Нігеру.

Найперше варто відзначити, що переворот відбувся якраз напередодні російського саміту "Росія – Африка", який більшість лідерів континенту бойкотували, серед яких і президент Нігеру Базум.

Чому Росії взагалі потрібна Африка? Якщо коротко, світ зараз хоч і поляризований через війну в Україні, але є величезна кількість держав, які займають нейтральну позицію. В основному це держави Глобального півдня, до якого входить весь африканський континент. Останнім часом Україна та Росія змагаються за прихильність на континенті, днями глава МЗС України Дмитро Кулеба вирушив у третє турне на континент, туди навідується у глава російського МЗС. Тепер же Москва вирішила купувати Африку зерном, заблокувавши поставки українського продовольства зерновим коридором.

Росія хоче розширити сфери впливу і зібрати якомога більше союзників для економічної та військової співпраці, щоб можна було далі продовжувати ведення війни проти України.

Переворот дозволить Росії розширити вплив у Західній Африці та позбавить західних союзників основну опору в боротьбі з тероризмом, який росія підтримує. Наприклад, ймовірним ватажком хунти в Нігері називають Моді Саліфа, який має контакти з хунтою в Малі. А хунта в Малі має тісну співпрацю з ПВК "Вагнера".

І якщо ми вже згадали про "Вагнера", то певно варто і загадати про те, що керівник цієї терористичної організації вже привітав самопроголошеного президента Нігеру Омара Тчіані. Яка швидка реакція! Коли в Україні відбувається революція, після якої втікає президент і, відповідно, відбувається демократична зміна влади, то це переворот, а коли в Нігері кілька генералів скидають президента і захоплюють владу – то це боротьба з колонізаторами.

Те, що сталося в Нігері, є нічим іншим, як боротьбою народу Нігеру зі своїми колонізаторами. З колонізаторами, які намагаються нав'язати їм свої правила життя, свої умови і утримати їх в тому стані, в якому Африка була сотні років тому,

– заявив Пригожин.

Як знову показує практика, Росію не цікавить, чи справді відбуваються перевороти, чи ні, її тільки цікавить вектор, який обере нова влада.

А Росії, вочевидь, все подобається. 30 липня прихильники Нігеру вийшли на протест під посольство Франції, тримаючи російські прапори та скандуючи ім'я кремлівського диктатора. Мітингувальник підпалили двері посольства, через що МЗС Франції закликало хунту "гарантувати безпеку дипломатичних представництв і консульств", а в адміністрації президента Макрона заявили, що Париж не потерпить жодного нападу на Францію чи її інтереси.

Російські прапори на мітингу в Нігері / Фото AFP та соцмережі

В Африці може спалахнути нова війна

Економічне співтовариство країн Західної Африки, штаб-квартира якої розташована у сусідній Нігерії, не тільки засудила переворот, але й висунула ультиматум хунті – якщо через тиждень не буде відновлено владу демократичного президента, організація вдасться до застосування сили.

Якщо вимоги влади не будуть виконані протягом одного тижня, ми вживемо всіх необхідних заходів для відновлення конституційного порядку в Республіці Нігер,

– йдеться у спільній заяві.

Варто відзначити, що до організації входить 15 країн, але членство держав, у яких відбулися перевороти, призупинені до відновлення демократичних урядів. Мова йде про Малі, Буркіна-Фасо тощо.

Якщо хунта не виконає вимог ЕСКЗА, то цілком ймовірно, що на континенті спалахне нова війна. Цьому сприяє той факт, що регулярна армія Нігеру не підтримує заколотників.