Ніхто не хоче піти на дно із Путіним: силовики в Росії починають обмірковувати запасні шляхи

Невдачі російської армії на фронті спонукають представників так званої політичної еліти Росії шукати для себе запасні шляхи відходу. Ніхто не буде захищати режим Путіна, якщо він почне рушитись.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, зараз якоїсь глобальної змови серед еліти немає, але кожен з нинішніх прихвоснів Путіна буде приймати для себе рішення і це дасться взнаки на їхній єдності.

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Путін відірваний від реальності

Зільбер вважає, що Путін не може контролювати усі процеси у Росії. Російська армія, Пригожин чи Кадиров йому вже не підконтрольні. Під його опікою залишається хіба що адміністрація президента, держдума та центрвиборчком.

"Багато чуток у соцмережах щодо стану здоров’я Путіна, його можливого захворювання на рак чи хворобу Паркінсона – все це не важливо. Так, у нього величезний психологічний вплив на всі російські силові структури. Але багато з цих чиновників точно переживуть Путіна, і, на основі тих чуток, вже роблять певні висновки. Ніхто з них не хоче піти на дно разом з Путіним, а тому шукають якісь запасні шляхи для відходу", – зауважив ізраїльський журналіст.

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Він додав, що Путін абсолютно відірваний від реальності. Він може вважати, що все під контролем, але одна люди в принципі не може контролювати все.

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