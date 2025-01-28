Ліквідувати Путіна дуже важко: як диктатор вибудував особисту безпеку

Навіть якщо російські еліти об'єднаються, вони не зможуть повалити Владіміра Путіна. Кістяк влади у Росії тримається на колишніх вихідцях з ФСБ. Однак навіть якщо вони бунтуватимуть, кремлівський диктатор це передбачив.

Путіна охороняє служба безпеки президента Росії. Політолог-міжнародник Ярослав Божко зауважив 24 Каналу, що так званий очільник Кремля завчасно готувався до ризику потенційного перевороту проти нього.

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"У службі безпеки президента Росії приблизно кілька десятків тисяч військовослужбовців. Це структура, яка займається охороною лише Путіна. Навіть не Секретна служба США, яка охороняє ще Білий дім, Капітолій, Держдеп. Конкретно одного Путіна охороняє 15 тисяч військовослужбовців. Серед них є снайпери, водолази, власний спецназ зі щитами та кийками", – пояснив він.

Як контролюється простір Путіна

Американський проросійський журналіст Такер Карлсон заявив, що адміністрація експрезидента США Джо Байдена намагалася ліквідувати Владіміра Путіна. Ярослав Божко вважає, що це неможливо навіть з погляду формулювання завдання.

У Росії простір президента настільки контролюється силовиками, що це не виглядає наразі, як завдання, придатне для обговорення у США. Думаю, американці прекрасно розуміють, що там за система безпеки,

– сказав політолог-міжнародник.

За його словами, російська система безпеки менш технологічна, менш інноваційна, але більш армійська та непробивна, якщо порівнювати її з американською.

Нагадаємо, Такер Карлсон звинуватив адміністрацію Джо Байдена у буцімто спробах вбити Владіміра Путіна. За його словами, колишній держсекретар Ентоні Блінкен наполягав на вбивстві Путіна. Журналіст також звинуватив ексдиректорів ЦРУ Джона Бреннана і Джеймса Клеппера, ексдержсекретаря Майка Помпео у злочинах під час їхньої служби.