Хто може зробити переворот у Росії: Мусієнко оцінив шанси Пригожина проти Путіна

Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин погрожував, що буцімто виведе власні підрозділи із Бахмутського напрямку. Якщо це дійсно станеться, то ставки піднімуться надзвичайно високо.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, це буде надзвичайно серйозний крок, а фактично – невиконання наказу. Адже вагнерівці все одно підпорядковуються російському військовому командуванню.

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Звісно, окупанти не зможуть їх судити, адже це – нерегулярні військові формування. Однак Кремль цілком може видати наказ щодо розпуску "Вагнера". Або ж там просто візьмуть і ліквідують Пригожина.

Чи може Пригожин піти проти Путіна

Як наголосив Мусієнко, популярність Пригожина серед "ура-патріотів" в Росії зростає. Тому не варто відкидати сценарій, за якими той таки виведе не лише вагнерівців, але й інші підрозділи.

Це нагадує, як Путін говорив до українських військових, щоб вони брали владу у свої руки. Не рий яму іншому. З цим зараз може зіткнутися Путін. Коли військові і силовики усунуть його від посади,

– зазначив Мусієнко.

Звісно, Пригожин дуже ризикує, якщо таки виконає цю обіцянку. Однак в нього точно є покровителі серед силовиків, які зацікавлені в сценарії, аби змістити Путіна. Їм потрібно, щоб хтось вів опозиційну діяльність проти диктатора та набирав на свій бік людей, які втратили у нього віру.

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Для того, щоб провести можливий переворот, їм потрібна фігура, яка не просто вийде і замінить Путіна. Потрібно когось пасіонарного та жорстокого, що подобається російському суспільству. Тому вони орієнтуються на Пригожина, який може захопити владу у майбутньому,

– вважає Мусієнко.

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