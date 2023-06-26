Під час заколоту Пригожина ворог намагався перекинути війська зі Сходу у московський регіон
Під час заколоту Пригожина Кремлю довелось швиденько перекидати війська зі Сходу. Їх поспіхом почали перенаправляти у московський регіон.
В ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як події у Росії зобразилися на фронті. Про це пише 24 Канал.
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Що відбувалося на Сході під час заколоту в Росії
За словами Маляр, під час активізації подій політичної кризи в Росії вороги збирали війська зі Сходу та намагались перемістити їх в московський регіон. Проте наразі всі ці війська повертаються назад.
Через те, що ті події швидко вичерпали себе, вони ці повертають війська на Схід,
– сказала Маляр.
Окупанти збільшили кількість обстрілів по Україні
Заступниця міністра додала, що минулого тижня росіяни збільшили кількість обстрілів по Україні. Зокрема на Сході позаминулого тижня окупанти здійснили 5 800 обстрілів, а за минулий майже 6 500.
Кількість витрачених боєприпасів ворогом так само збільшились – якщо позаминулого тижня росіяни використали у війні проти України на Сході 277 тисяч боєприпасів, то минулого вже 315 тисяч. Якщо скласти Південь та Схід, то буде понад 10 тисяч обстрілів на тиждень – фактично це цілодобові, щохвилинні обстріли.
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Під час заколоту Пригожина росіяни намагалися атакувати в районі Бахмута
- Так зване "повстання" в Росії тривало менше ніж добу. Весь цей час бої тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що під час заколоту росіяни здійснили значну кількість безрезультатних спроб наземних атак біля Бахмута і їх було навіть більше, аніж зазвичай. Проте це не завадило українських військам продовжувати контрнаступ на 3 ділянках фронту.
- Російські пропагандисти в цей час намагались грати на випередження, списуючи усі потенційні поразки збройних сил Росії на заколот Пригожина.