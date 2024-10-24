Чи можуть вбити Путіна під час "палацового перевороту"

Останнім часом будь-які бунти чи протести в Росії були жорстоко придушені силовиками Владіміра Путіна. Однак через "несподівано" тривалу для Кремля та непросту війну на території України варіант "палацового перевороту" однозначно можливий. Поки що невідомо, чи постраждає під час нього російський диктатор.

Путін відчуває фізичну загрозу своєму життю, адже довкола нього постійно охорона, він не підпускає до себе неперевірених людей. Колишній очільник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав розповів 24 Каналу: якщо подивитись на російську історію, то механізмів для політичних змін там не існує.

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Переворот у Росії

Річард Дірлав зауважив, що в Росії немає ні найменших проявів демократії. Жодні зміни, на його думку, там неможливі.

Я б припустив, що в цих обставинах кожен наступний лідер шукатиме щось, що було б більш жорстоким і руйнівним,

– висловився колишній очільник британської розвідки.

Він також наголосив, що за останній час і Борис Єльцин, і Міхаїл Горбачов залишили свою владу живими.

До речі, у The Atlantic пишуть про дивні методи, які Владімір Путін використовує для захисту свого життя. Родичі диктатора пересуваються по його резиденціях лише автомобілями, а всі гості повинні проходити карантин перед зустріччю з ним. Це відображає маніакальну одержимість Путіна безпекою та бажанням контролювати своє оточення.