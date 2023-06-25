Хаотичні 36 годин у Росії показали Путіну початок кінця, – CNN

Збройний заколот, організований Євгєнієм Пригожиним, показав слабкість Путіна. Він продемонстрував, що його режиму невдовзі може настати кінець.

На цьому наголошують міжнародні оглядачі. За їхніми словами, збройний заколот Пригожина дав можливість побачити усім "кінець правління російського президента Владіміра Путіна".

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Буремні 36 годин для Путіна

Оглядачів вразив той факт, що вірний посіпака Путіна буквально зірвався з ланцюга. Спочатку він нарікає на ракетний удар по табору його найманців. А потім уже оголошує громадянську війну. Після чого зупиняється за якісь кілька сотень кілометрів від Москви. Розвертає вагнерівців і буцімто вирушає до Білорусі. І все це за якихось 36 годин.

У виданні зауважили, що нам відомо досить небагато. Достеменно незрозуміле бачення картини очима Пригожина. Так, зрадник може здаватися слабким і навіть здоланим. Утім, таки він ухвалював важливі рішення впродовж тих 36 годин. Навіть відведення найманців після переговорного процесу – його рішення.

У Путіна була друга скрипка

Натомість Владімір Путін мав можливість лише реагувати на те, що відбувається. На початку він думав просто відмовчатися. Після цього зробив звернення, де пообіцяв покарати зрадників. Але все дуже швидко розсмокталося, ніби нічого і не було.

Емоційний стан Путіна – якби він був відомий – можливо, менш показовий, ніж його дії. Відпустивши Пригожина і, очевидно, замітаючи все повстання під килим, він виявився найслабшим за останні 23 роки,

– кажуть у виданні.

Оглядачі також окреслили головний урок з так званого "маршу справедливості". Мовиться не про те, що Пригожин розвернув свої скромні сили перед Москвою. А в тому, що Кремль відпустив зрадника.

Та й Путін залишився сам на сам зі своєю проблемою. Це чітко побачила решта світу. Наприклад, Казахстан та Іран заявили, що ситуація в Росії – "внутрішня справа". Оглядачі кажуть, що це точно не тягне на "беззастережну підтримку".

У виданні підкреслили, що вразливість Путіна забезпечена. І це сталося вперше за 23 роки. За тривалий проміжок часу, впродовж якого кривавий диктатор встиг накопичити також чимало ворогів.

Достеменно невідомо, чим усе це завершиться. Не виключають оглядачі, що на кілька місяців може залягти на дно Пригожин. А Путін може таки внести певні зміни у свій військовий штаб. Ба більше, може здатися, що всередині країни все "нормально".

Хай там як, кажуть у виданні, "вже проглядається постпутінський світ". Також видніється та сила, яка необхідна, щоб нав'язати його Росії. Власне, все це схоже на початок кінця для Путіна.

Зауважимо, що секретар РНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю та прокоментував заколот у Росії. Він також зазначив, що події навколо Пригожина –

Заколот Пригожина вплине на війну

Якщо спробувати зробити навіть найбільш оптимістичну оцінку, то вона все одно сумна для окупантів. У виданні зауважили, що заколот мав би вплинути на моральний дух російських військових. І що він, мабуть, зазнав занепаду, спостерігаючи за тим, "як їхній головнокомандувач і найвидатніший військовий діяч цілодобово грає в "курку".

Кремлю, пишуть у виданні, необхідно буде усвідомити, що заколот завдав шкоду позиціям Путіна і Пригожина. І що так звану "спецоперацію", яку у Москві подають як екзистенційну битву проти НАТО, зрештою програють.