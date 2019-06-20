Переїзд Адміністрації Президента: як виглядатиме офіс Зеленського в Українському домі – фото
Нарешті стало відомо, куди переїде Адміністрація Президента з будівлі на Банковій. Зеленський з командою розказали і показали, як буде реорганізована АП і як виглядатиме президентський офіс на новому місці в центрі Києва.
20 червня Зеленський підписав указ про реоргіназацію АП та створення Офісу президента.
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Як виглядатиме Адміністрація Президента в Українському домі?
У Зеленського показали концепцію нового президентського офісу в Українському домі.
Глава АП Андрій Богдан зазначив, що реформування АП буде як матеріальним, так і ментальним. Його заступник Руслан Рябошапка додав, що на зміну назві "Адміністрація Президента" прийде більш сучасне поняття "Офіс глави держави".
Новий офіс Зеленського розташується в Українському домі
Проект офісу Зеленського в Українському домі передбачає простору актову залу, яка зможе вмістити до півтисячі осіб.
Сама адміністрація розташується на трьох поверхах будівлі, займатиме загальну площу 8 тисяч метрів квадратних і буде розрахована приблизно на 650 співробітників.
Розробники запевняють, що нова будівля буде енергоефефктивною – у ній будуть передбачені сонячні батареї, теплові насоси тощо.
Біля будівлі Українського дому планують обладнати фонтани, щоб площа перед нею перетворилась у привабливий громадський простір.
Перед будівлею Українського дому планують облаштувати громадський простір
Архітектори запронували Зеленському два варіанти, де може розташуватись його кабінет. Перший – з видом на Європейську площу, другий варіант – на Дніпро.
За словами Зеленського, символічно буде, якщо вікна його робочого простору виходитимуть на Європейську площу.
Як може виглядати Адміністрація Президента в Українському домі: дивіться фото
Глава АП Андрій Богдан запевнив, що для реалізації цього проекту передбачили концепцію, коли "жодної копійки не будуть витрачати з державного бюджету".
В будівлі теперішньої Адміністрації на вулиці Банковій розташується художній музей.
Дивіться, як зараз виглядає Адміністрація Президента на Банковій
Представниця Національного художнього музею України Ольга Балашова зауважила, що є певний символізм в тому, що новий офіс президента розташується в будівлі, де свого часу з'явився перший музей Леніна у Києві.
Концепція нової Адміністрації Президента в Українському домі: дивіться відео
ЩО відомо про переїзд Адміністрації Президента з Банкової: