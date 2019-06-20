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      Переїзд Адміністрації Президента: як виглядатиме офіс Зеленського в Українському домі – фото

      8712 Читать новость на русском
      Переїзд АП в Український дім - фото нового офісу Зеленського
      Адміністрація Зеленського переїжджає з Банкової в Український дім / Кадр з відео

      Нарешті стало відомо, куди переїде Адміністрація Президента з будівлі на Банковій. Зеленський з командою розказали і показали, як буде реорганізована АП і як виглядатиме президентський офіс на новому місці в центрі Києва.

      20 червня Зеленський підписав указ про реоргіназацію АП та створення Офісу президента.

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      Як виглядатиме Адміністрація Президента в Українському домі?

      У Зеленського показали концепцію нового президентського офісу в Українському домі.

      Глава АП Андрій Богдан зазначив, що реформування АП буде як матеріальним, так і ментальним. Його заступник Руслан Рябошапка додав, що на зміну назві "Адміністрація Президента" прийде більш сучасне поняття "Офіс глави держави".

      Зеленський офіс Адміністрація Український дім
      Новий офіс Зеленського розташується в Українському домі

      Проект офісу Зеленського в Українському домі передбачає простору актову залу, яка зможе вмістити до півтисячі осіб.

      Сама адміністрація розташується на трьох поверхах будівлі, займатиме загальну площу 8 тисяч метрів квадратних і буде розрахована приблизно на 650 співробітників.

      Розробники запевняють, що нова будівля буде енергоефефктивною – у ній будуть передбачені сонячні батареї, теплові насоси тощо.

      Біля будівлі Українського дому планують обладнати фонтани, щоб площа перед нею перетворилась у привабливий громадський простір.

      Зеленський Адміністрація Український дім
      Перед будівлею Українського дому планують облаштувати громадський простір

      Архітектори запронували Зеленському два варіанти, де може розташуватись його кабінет. Перший – з видом на Європейську площу, другий варіант – на Дніпро.

      За словами Зеленського, символічно буде, якщо вікна його робочого простору виходитимуть на Європейську площу.

      Як може виглядати Адміністрація Президента в Українському домі: дивіться фото

      Глава АП Андрій Богдан запевнив, що для реалізації цього проекту передбачили концепцію, коли "жодної копійки не будуть витрачати з державного бюджету".

      В будівлі теперішньої Адміністрації на вулиці Банковій розташується художній музей.

      Дивіться, як зараз виглядає Адміністрація Президента на Банковій

      Представниця Національного художнього музею України Ольга Балашова зауважила, що є певний символізм в тому, що новий офіс президента розташується в будівлі, де свого часу з'явився перший музей Леніна у Києві.

      Концепція нової Адміністрації Президента в Українському домі: дивіться відео

      ЩО відомо про переїзд Адміністрації Президента з Банкової:

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      Теги: Адміністрація Президента Новини політики Новини нерухомості України Новини нерухомості Переїзд Адміністрації Президента Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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