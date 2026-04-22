Головне, щоб не "Путінленд", – Зеленський відповів на чутки про перейменування Донбасу

Володимир Зеленський відповів на чутки про ідею назвати частину Донбасу "Донніленд" на честь Дональда Трампа. Глава держави, що під час переговорів використовує лише офіційну термінологію та назви регіонів.

Про це президент України сказав у розмові із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський стосовно "Донніленду"?

Володимир Зеленський наголосив, що під час його переговорів з американською стороною він не використовує інших термінів, аніж "Донецька область", "Луганська область", "Донбас", "територія України".

"Інших термінів немає, відповідно є документи, в яких все це зазначено", – сказав український лідер.

Стосовно інших назв президент зауважив, що не може коментувати будь-які діалоги різного характеру між сторонами.

На мій погляд, головне, щоб Донецька область, Луганська область – залишалась українською землею, так воно і є. Щоб не було "Путінленд". Ось це мені здається найголовніше,

– резюмував Зеленський.

До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері 24 Каналу зазначив, що ситуація із "Доннілендом" – це політичний тролінг, кринж. Українська сторона, на думку експерта, однозначно точно розуміє, що вона ніколи не піде на те, щоб віддати частину Донбасу росіянам.

