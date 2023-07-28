Перейшли до активних дій: росіяни почали відкрито залякувати судна в Чорному морі

Росія намагається встановити свою гегемонію у Чорному морі. Країна-агресорка перейшла від заяв до активних дій і відкрито залякує цивільні судна, погрожуючи їм знищенням.

Про це 24 Каналу сказала керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Погрози від росіян лунають у відкритих каналах морського зв'язку.

Дивіться також Чорноморський флот Росії не зможе здійснити блокаду України: аналіз ISW

"Вони відкрито попереджають судна, котрі прямують Чорним морем, що, якщо їх навігація буде скерована до портів України, – ті будуть знищені. Прямо погрожують, що прапор країни, який несе судно, буде позначатися як країна, яка втягнута у конфлікт між Україною і Росією", – повідомила речниця.

Такі повідомлення росіяни проголошують до екіпажів цивільних суден і починають залякувати їх.

У Чорному морі лишаються заблоковані кораблі

Навігація в порти і з портів, підконтрольних Україні, нині відсутня, оскільки продовжує діяти попередження, яке проголосила Росія на початку повномасштабного вторгнення. З березня 2022 року країна-терористка закрила північно-західну частину Чорного моря, проголосивши, що там проводиться контртерористична операція.

"Тоді понад 100 суден стали заручниками ситуації. Згодом, у межах зернової ініціативи, кораблі, на які поширювалась її дія, почали виходити з портів. Але там досі лишаються контейнеровози та катери, які не підпадають під дію угоди", – зауважила Гуменюк.

Росія погрожує цивільним кораблям у Чорному морі: дивіться відео

Росія хоче мати зернову монополію

З моменту завершення зернової ініціативи та проголошення намірів Росії мати зернову монополію, виключити Україну як постачальника зерна і функціонера морської транспортної системи, ворог почав відкрито нищити портову та сільськогосподарську інфраструктури.

"Б'ють не тільки по потужностях, які дозволяють вантажити й транспортувати, а й тих, які дозволяють зберігати зерно. Зокрема, у глибині Одещини вдарили по сільськогосподарському підприємству, де спалили 120 тонн збіжжя", – нагадала речниця ОК "Південь".

Загроза у Чорному морі