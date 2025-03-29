"Буду тут корисною": у Генштабі розказали про першу дівчину, яка підписала контракт 18 – 24
- Перша дівчина, яка підписала контракт за програмою "Контракт 18-24", – Вероніка з Одещини.
- Вероніка відзначає, що жінкам часто відмовляють у службі, але вона впевнена, що захищати Україну може кожен, незалежно від статі.
Коли Міноборони запровадило програму "Контракт 18 – 24", ішлося про те, що підписати його можуть і дівчата. У Генштабі поспілкувалися з першою дівчиною, яка пішла служити за програмою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.
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Ким є перша дівчина, яка підписала контракт 18 – 24
До речі, нещодавно кількість бригад, які беруть участь у програмі, розширили. Тепер можна обрати "Азов", Третю штурмову, "Хартію", "Холодний яр" і низку інших.
Перша дівчина, яка підписала контракт 18 – 24! Принаймні, у 72 бригаді. Вероніці 21 рік, вона має медичну освіту і знає, що принесе у війську користь. Її рідні дізналися про рішення дівчини за півтори доби до початку підготовки. Проте Вероніка впевнена – захищати Україну може кожен. І кожна,
– мовиться в повідомленні.
Вероніка пояснила, що часто жінкам відмовляють у службі саме через стать. Але це неправильно.
Перша дівчина, яка підписала контракт 18 – 24: дивіться відео
Перевагами контракту дівчина бачить можливість взяти іпотеку, мати повне екіпірування, медичне забезпечення. Вероніка говорить, що це додає мотивації і хлопці, які готуються разом з нею, вже хочуть на поле бою. До неї ставляться добре, але як до рівної, за потреби допомагають та пояснюють.
Найважчим в армії вона назвала фізичну підготовку, адже доводиться бігати і в бронежилеті, і без нього, але все "на час".
В АрміяInform додали, що дівчина з Одещини та служить у 72 ОМБр імені Чорних запорожців.
Дізнатися деталі контракту 18-24 і долучитися до нього можна на сайті програми, на відповідній сторінці центру рекрутингу Сухопутних військ або у застосунку "Резерв+".