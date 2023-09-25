Перша тривога й перші проблеми: у Севастополі масово істерять через закриті укриття

У Севастополі увечері 25 вересня пролунала перша офіційна сирена. Місцевим жителям стало настільки "тривожненько", що вони вирішили спуститися в укриття. Однак не очікували, яке розчарування чекатиме там.

Укриття виявилися закритими. Вочевидь, окупантам настільки байдуже на місцеве населення, що деякі бункери виглядають так, ніби їх не відкривали з часів Другої світової.

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"Бавовна" навідує Севастополь вже давно й атакує лише військові об'єкти. Водночас так звана "влада" не подбала, аби люди мали де насолодитися відносною "безпекою" (ті укриття – страшніші за "бавовну". Єдине, що окупанти зробили – спробували "захистити" Севастопольську бухту: вийшло кумедно.

Тим часом місцеві жителі публікують панічні повідомлення у соцмережах. Вони намагаються знайти укриття, але не можуть.

У Севастополі шукають укриття: дивіться відео з мережі

Особливо тривожненько у Севастополі стало після того, як там вперше пролунала сирена. Окрім того, про неї заявили по місцевому телебаченню.

Як у Севастополі шукають укриття: дивіться відео з мережі

Що ж, побажаємо Севастополю побільше "бавовни". Бо вона наближає звільнення тимчасово окупованого півострова. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для усіх місцевих жителів.