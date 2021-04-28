Держсекретар США сказав, про що найдовше говорили Зеленський та Байден під час першої розмови

Володимир Зеленський та Джозеф Байден під час своєї першої розмови найбільше часу приділили лише одній темі. Вони активно обговорювати проведення реформ в Україні.
Джерело:Київський безпековий форум
Про це розповів помічник держсекретаря США з європейських та євразійських відносин Джордж Кент. Він наголосив, що президенти говорили найбільше саме про судову реформу.
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Зокрема, Зеленський з Байденом обговорював метод обрання суддів до Вищої ради правосуддя. У розмові також мовили і про інші проблеми суддівської системи.
Наскільки я розумію, у розмові говорили саме про те, на що і сподівалися. Більшість часу було приділено саме цим темам (реформам – 24 канал),
– запевнив Кент.
У розмові також Байден наголосив на тому, що США будуть і надалі підтримувати порядок денний щодо реформування в Україні.
Розмова Зеленського та Байдена: коротко
- Перша розмова між Президентом України Володимиром Зеленським та очільником США Джо Байденом відбулася 2 квітня 2021 року. Вони розмовляли протягом 50 хвилин.
- Як відомо, Байден перший подзвонив президенту України.
- Президент США у розмові наголосив на непохитній підтримці з боку США. Штати визнають суверенітет та територіальну цілісність України.