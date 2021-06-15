Перша зустріч Путіна та Байдена: як готувались до саміту

У старовинній віллі La Grange тривають приготування до перших особистих переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна. Старанно чепурять не лише будинок, а й сад довкола нього. Це історична пам'ятка – улюблене місце відпочинку жителів та гостей Женеви.

Проте 16 червня він буде закритий для відвідування. Вже відомо, що спочатку на віллі лідерів США і Росії зустріне господар саміту – президент Швейцарії Гі Пармелен.

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Після цього Джо Байден та Володимир Путін розпочнуть переговори у вузькому колі. Потім продовжать їх у розширеному складі за участі своїх помічників та міністрів.

В цьому ж форматі переговори триватимуть після невеликої перерви на обід. Далі проведуть 2 окремі пресконференції:

одну – з Джо Байденом;

іншу – з Володимир Путіним.

На останньому наполягала американська сторона. У виданні Axios зазначили, що група експертів закликала Байдена не проводити спільну пресконференцію з Путіним й не давати йому можливість спробувати відсунути на другий план приватні переговори новими публічними пропозиціями.

15 червня літак президента Сполучених Штатів Джо Байдена приземлився в аеропорту Женеви.

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Байден готується дати жорсткий сигнал Путіну

У Білому домі добре пам'ятають провальну для Трампа спільну пресконференцію з Путіним у Хельсінки. Відтак бажають уникнути подібного у Женеві. Байден готувався до зустрічі з Путіним за "брифами" своїх розвідслужб. Доповіді йому особисто готував глава ЦРУ Вільям Бернс.

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Американські ЗМІ пишуть, що президент США готується дати жорсткий сигнал очільнику Кремля. За часів роботи в адміністрації Барака Обами Джо Байден бував у Кремлі й особисто спілкувався з Володимиром Путіним, відтак добре знає, з ким матиме справу у Женеві.

Я зустрічався з ним. Він – розумний, жорсткий. І вважаю, як кажуть, коли грають у м'яча, що він гідний суперник,

– казав президент США.

Очільник Кремля теж добре знає свого співрозмовника. Путін зазначав, що президент Байден радикально відрізняється від Трампа, тому що він – людина кар'єри.

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"Лише пригадайте, скільки років він провів у Сенаті. Він – зовсім інший. І на це сподіваюся. Так, є певні переваги і недоліки в цьому, але не буде імпульсивних рішень від імені чинного президента США", – сказав Путін.

Путін не розраховує на прорив у Женеві

У Кремлі розуміють, що не можуть розраховувати на те, що політика США буде такою ж поблажливою до Росії, якою вона була за президента Трампа. Відтак Путін не очікує на гучний прорив у перемовинах з Байденом. Тож і цілі на саміт ставить скромні.

Не розраховують на диво й в адміністрації Джо Байдена. Мета американського президента – особисто заявити очільнику Кремля, що Вашингтон не терпітиме агресивної російської політики.



У Байдена не терпітимуть агресивної політики Росії / Фото The New York Times

"Я збираюся дати зрозуміти президенту Путіну, що є сфери, в яких ми можемо співпрацювати, якщо він побажає цього. Якщо він вирішить не співпрацювати і буде діяти так, як він діяв у минулому, зокрема це стосується кібербезпеки та інших дій, то ми будемо відповідати", – зазначав Байден.

Президенту США є чим дорікнути очільнику Кремля. Це стосується не лише кібератак на мережі американських федеральних установ, а також й:

втручання у президентські вибори;

агресії в Україні;

придушення прав людини в самій федерації.

Проте є у Вашингтона й Москви поле спільних інтересів – це і зменшення ядерного озброєння, стримування прагнень Ірану розробити ядерну зброю, розв'язання конфліктів на Близькому Сході, боротьба з кліматичними змінами та наслідками пандемії COVID-19.