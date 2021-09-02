Перша зустріч Зеленського та Байдена: важливі здобутки, які візит приніс Україні

Володимир Зеленський та Джозеф Байден 1 вересня провели зустріч у США. Переговори між президентами тривали 2 години.

Лідери обговорили багато питань, які були умовно розділені на 3 блоки: економічний, політичний і безпековий. Президент США пообіцяв продовжити підтримку нашої держави.

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Як США допоможуть Україні

Державі виділять 60 мільйонів доларів на безпекові проєкти, майже 13 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19 та понад 460 мільйонів доларів на розвиток демократичних інститутів.

Партнерство між нашими народами стає щоразу сильнішим. Україна та США мають схожі системи цінностей,

– наголосив Байден.

За словами американського президента, США продовжують твердо підтримувати український суверенітет і територіальну цілісність перед російською агресією і підтримують євроатлантичні сподівання нашої держави.



Джозеф Байден та Володимир Зеленський зустрілися у США / Фото Офісу Президента

Позиція щодо членства в НАТО

США виступають за членство України в НАТО, але наголошують, що це рішення ухвалюють всі союзники, а не один окремий учасник Альянсу.

За словами Зеленського, цій темі приділили багато уваги, але конкретні строки вступу України до НАТО не були озвучені.

Війна на Донбасі

Мало конкретики було й щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Говорили про Донбас. Я пропонував формати зацікавлення та імплементації представників США (на рівні президента) у процес мирного врегулювання війни на Донбасі. Над моєю пропозицією будуть думати", – розповів Зеленський.



Зеленський розповів про підсумки зустрічі з Байденом / Фото Офісу Президента

Також США поки не вирішили, чи призначати нового спецпредставника по Україні.

"Має бути представник. Ну хтось має займатися в американській адміністрації безпосередньо Україною. Є Амос Хохштайн, який займається питаннями газу. А всіма іншими питаннями хто буде займатися? Це має бути нова Вікторія Нуланд, новий Курт Волкер", – розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Північний потік-2": США бачать загрозу

Багато уваги лідери держав приділили й енергетичній безпеці України, зокрема "Північному потоку-2". Байден запевнив, що США запровадять санкції, якщо Росія або інші сторони будуть тиснути на українську державу й загрожуватимуть її безпеці.

Втім, і цього разу конкретних деталей таких гарантій не навели.

Мені не вистачає чіткого бачення і слів: "Так, Україна буде разом з нами все обговорювати, вона буде за одним столом, Україна знову в грі",

– розповів Павло Клімкін.

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Робота Комісії стратегічного партнерства

США пропонують розвивати зелені енергетичні проєкти й закликають долучитися до боротьби з кліматичними змінами та виділити на це ресурси. Крім того, Вашингтон зацікавлений у поглибленні оборонної співпраці з Україною.

З цією метою уклали угоду про її стратегічний напрямок. Для реалізації спільних проєктів українська й американська сторони домовилися поновити роботу Комісії стратегічного партнерства, яка не працювала 3 роки.

Перше засідання Комісії стратегічного партнерства заплановане вже восени у Вашингтоні.

"Це добре тому, що якраз на такому рівні різні рамкові загальні угоди можуть конвертуватися в реальні контракти. Саме на цьому рівні. Не президенти це вирішують. Тобто вони домовляються в цілому, принципове рішення ухвалюють, а саме на рівні двосторонньої співпраці вже йде реальна робота, – розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

США очікують реформу СБУ

Реальної співпраці американці очікують і в реформуванні нашої держави. У спільній заяві окрему увагу приділили антикорупційним інститутам в Україні. Від держави очікують призначення глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й реформи СБУ.

У нас не прості стосунки зараз. Вони ще не впевнені в Зеленському та його команді, вони ще будуть дивитися. Для цього нагадували про реформи,

– заявив Ілія Куса.



США очікують від України реформ / Фото Офісу Президента

Програма трансформації України

США не поспішають з обіцянками й конкретними пропозиціями. Це ж стосувалося і програми трансформації України, яку Зеленський презентував у Вашингтоні. У ній представлені головні проєкти, які хоче реалізувати український президент.

Інвестиції для них він поїхав шукати у США. Зокрема, потрібно 277 мільярдів доларів.

Вони фінансово не прораховані, немає обґрунтування, немає вивчення ринку. Вони дуже різні,

– заявив ексглава МЗС Павло Клімкін.

Тож, поки Київ не отримає грошей на ці проєкти.

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Візит у США – лише перший крок

Візит Зеленського до Вашингтона – це лише перший крок до перезавантаження стосунків між 2 державами. Під час нього уклали понад 20 угод в різних сферах: енергетичній, безпековій, космічній.

Над їхньою конкретною реалізацією будуть працювати профільні міністерства. Результати можна буде побачити лише згодом.