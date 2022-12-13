Лукашенко перевіряє боєготовність: перші білоруські війська покинули місця дислокації
Джерело:"Беларускі Гаюн"
Самопроголошений президент Білорусі вирішив почати перевірку боєготовності своїх військ. Для цього 38 бригада вже покинула свій пункт дислокації.
Відповідну інформацію повідомила 13 грудня моніторингова група. За їхніми даними, бригада рухається в напрямку південного сходу від білоруського міста Брест.
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Яка техніка ворога змінює місце розташування
Надійшла інформація про висунення з пункту постійної дислокації підрозділів 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (38-ма окрема десантно-штурмова бригада, Брест). Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита, агромістечка Мокрани,
– мовиться у повідомленні.
За даними моніторингової групи, вона складається з:
- не менше 25 бронетранспортерів БТР-80;
- 30 вантажівок МАЗ з особовим складом та майном;
- трьох буксированих автомобілем МЗКТ "Волат" мінометів 120 калібрів 2Б23 "Нона-М1";
- а також 2 паливозаправників;
- командно-штабної машини Р-1;
- 2 машин зв'язку;
- не менше 5 машин прикордонної служби Державного прикордонного комітету Білорусі;
- машин швидкої допомоги та 2 польових кухонь.
Як рухаються ворожі війська / Карта "Беларускі Гаюн"
Інформацію про рух 38 бригади підтвердив й так званий голова Брестського міського виконавчого комітету Алєксандр Рогачук. Він заявив, що у Бресті буде пересуватись військова техніка та особовий склад 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.
"Можливе тимчасове обмеження руху громадян та транспорту окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", – заявив Рогачук.
За його даними, бригада за короткий термін має нібито:
- висунутись у призначені райони;
- здійснити їхнє інженерне обладнання;
- організувати його охорону та оборону;
- окрім того, навести мостові переправи через річки Німан та Березина.
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Що відомо про так звані навчання Білорусі
- Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко постійно у своїх публічних виступах "співає" в унісон російській пропаганді.
- Зокрема, 13 грудня в міністерстві оборони Білорусі заявили, що почали раптову перевірку бойової готовності. Проте це відбувається не біля кордону з Україною. Навіть від гирла річки Березина до кордону з нашою державою ще 80 кілометрів.
- Буквально 12 грудня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація зі сторони Білорусі повністю контрольована. За даними Держприкордонслужби, кількість ворожих підрозділів на території Білорусі не змінюється, як і характер дій ворогів.
- Тож, станом на 12 грудня, немає прямої загрози вторгнення в Україну з Білорусі.