Перші кадри з місця замаху на словацького прем'єра Роберта Фіцо
В словацьких медіа поширюють інформацію про стрілянину після засідання Кабміну Словаччини. У мережі поширюють перші кадри з місця події.
За даними ЗМІ, сьогодні члени уряду вирушили на нараду в Гандлову, де мали обговорити соціально-економічну ситуацію в районах Пр'євідза та Партизанське та запропонувати можливості для її покращення. Після засідання в Гандлові пролунали постріли. Як зазначили у виданні Denník N, поранення отримав прем'єр-міністр Роберт Фіцо, якого доставили в лікарню.
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Кадри з місця події
У Словаччині вдень 15 травня біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду, сталася стрілянина, де було поранено словацького прем'єра Роберта Фіцо. Самого стрільця уже затримали, про мотиви нападу наразі інформації немає.
Повідомляють, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо отримав 2 – 3 поранення, нібито в кінцівки, груди та живіт. Водночас офіційно стан Фіцо наразі не коментували. В МЗС підтвердили лише факт поранення та замаху на прем'єра.
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Позиція Фіцо стосовно нашої держави
- Словацький прем'єр відомий своїми різкими заявами в бік України. Так до річниці повномасштабного вторгнення він записав відео, у якому повторив звичні наративи Кремля. Фіцо запевнив, що війна почалася у 2014 році з нібито "розгулу українських неонацистів". А також додав, що Захід тільки заохочує "взаємне вбивство слов'ян".
- Невдовзі після такої заяви глава словацького МЗС Юрай Бланар зустрівся з очільником ворожого МЗС Сєргєєм Лавровим і потис йому руку. Такий жест свого міністра Фіцо похвалив і додав, що він сам порекомендував провести зустріч з російським чиновником. Це рішення пояснив "збалансованістю зовнішньої політики".
- Наприкінці квітня словаки організували збір на боєприпаси для ЗСУ. Роберт Фіцо таку ідею не те, що не підтримав, а висміяв. Він цинічно сказав, що ініціатива начебто немає сенсу, бо Україні виділяють гроші в США та ЄС. Сам збір назвав "краплею в морі" й взявся переконувати, що частину суму вкрадуть, а для країни це нібито нічого не змінить.