Перші санкції Байдена проти Росії й ФСБ: опублікували список організацій

Державний департамент США опублікував перелік російських організацій, проти яких Білий дім запровадив санкції. Діятимуть вони щонайменше 12 місяців.

Підставою для запровадження антиросійських санкцій стала справа Олексія Навального, якого отруїли бойовою отрутою з групи "Новачок". Сполучені Штати Америки додали до санкційного списку 6 організацій, які вважають причетними до отруєння.

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На які організації з Росії наклав санкції Білий дім

У повідомленні Державного департаменту США від 2 березня мовиться, що "уряд Російської Федерації застосував хімічну зброю проти своїх громадян, чим порушив Конвенцію про заборону хімічної зброї".

За це й запровадили санкції. Зауважимо, це фактично перші антиросійські санкції від адміністрації Джо Байдена.

Технічно першими були санкції проти судна "Фортуна", яке будує "Північний потік-2", але вони були тільки підтвердженням санкції, запроваджених ще Білим домом за Дональда Трампа.

Під обмежувальні заходи США потрапили:

27 науковий центр;

48 Центральний науково-дослідний інститут Сергієва Посада;

48 Центральний науково-дослідний інститут імені Кірова;

48 Центральний науково-дослідний інститут Єкатеринбурга;

Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології ("ГосНИИОХТ");

33 Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут.

Усі ці установи, на думку американців, причетні до розробки хімічної зброї, а також тісно співпрацюють із Федеральною службою безпеки, а:

"ФСБ причетна до отруєння Олексія Навального в серпні 2020 року хімічною зброєю – нервово-паралітичною речовиною, відомою як "Новачок". ФСБ отримує санкції за участь в отруєнні Навального і за зберігання хімічної зброї "Новачок".

Санкції стануть чинними після публікації повідомлення Федерального реєстру, а діятимуть щонайменше 12 місяців.

Коротко про отруєння Навального

20 серпня Олексію Навальному стало погано у літаку Томськ – Москва. Рейс екстрено приземлився в Омську, і там політика намагалися врятувати у місцевій лікарні. Соратники опозиціонера одразу заявили про отруєння.

З Омська Навального вивезли в Берлін. Згодом Німеччини оголосила, що лікарі встановили факт отруєння росіянина бойовою речовиною з групи "Новачок".

Кремль у своїх коментарях уникає навіть згадувати прізвище Навального, а сам політик відкрито звинувачує Путіна у спробі вбивства.

17 січня опозиціонера затримали в Москві після повернення з Німеччини. У підсумку Олексія Навального засудили до 3,5 років колонії загального режиму.

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