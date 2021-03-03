Перші санкції Байдена проти Росії й ФСБ: опублікували список організацій

Державний департамент США опублікував перелік російських організацій, проти яких Білий дім запровадив санкції. Діятимуть вони щонайменше 12 місяців.
Джерело:Держдеп США
Підставою для запровадження антиросійських санкцій стала справа Олексія Навального, якого отруїли бойовою отрутою з групи "Новачок". Сполучені Штати Америки додали до санкційного списку 6 організацій, які вважають причетними до отруєння.
До теми За отруєння Навального: хто потрапив під персональні санкції США
На які організації з Росії наклав санкції Білий дім
У повідомленні Державного департаменту США від 2 березня мовиться, що "уряд Російської Федерації застосував хімічну зброю проти своїх громадян, чим порушив Конвенцію про заборону хімічної зброї".
- За це й запровадили санкції. Зауважимо, це фактично перші антиросійські санкції від адміністрації Джо Байдена.
Технічно першими були санкції проти судна "Фортуна", яке будує "Північний потік-2", але вони були тільки підтвердженням санкції, запроваджених ще Білим домом за Дональда Трампа.
Під обмежувальні заходи США потрапили:
- 27 науковий центр;
- 48 Центральний науково-дослідний інститут Сергієва Посада;
- 48 Центральний науково-дослідний інститут імені Кірова;
- 48 Центральний науково-дослідний інститут Єкатеринбурга;
- Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології ("ГосНИИОХТ");
- 33 Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут.
Усі ці установи, на думку американців, причетні до розробки хімічної зброї, а також тісно співпрацюють із Федеральною службою безпеки, а:
- "ФСБ причетна до отруєння Олексія Навального в серпні 2020 року хімічною зброєю – нервово-паралітичною речовиною, відомою як "Новачок". ФСБ отримує санкції за участь в отруєнні Навального і за зберігання хімічної зброї "Новачок".
Санкції стануть чинними після публікації повідомлення Федерального реєстру, а діятимуть щонайменше 12 місяців.
Коротко про отруєння Навального
- 20 серпня Олексію Навальному стало погано у літаку Томськ – Москва. Рейс екстрено приземлився в Омську, і там політика намагалися врятувати у місцевій лікарні. Соратники опозиціонера одразу заявили про отруєння.
- З Омська Навального вивезли в Берлін. Згодом Німеччини оголосила, що лікарі встановили факт отруєння росіянина бойовою речовиною з групи "Новачок".
- Кремль у своїх коментарях уникає навіть згадувати прізвище Навального, а сам політик відкрито звинувачує Путіна у спробі вбивства.
- 17 січня опозиціонера затримали в Москві після повернення з Німеччини. У підсумку Олексія Навального засудили до 3,5 років колонії загального режиму.
Зверніть увагу ЄС застосував санкції проти російських посадовців через Навального