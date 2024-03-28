Після того, як стало зрозуміло, що ЄС не може виконати свою обіцянку Києву щодо поставки одного мільйона боєприпасів, союзники почали шукати інший вихід із ситуації. Так, рішення знайшла Прага, яка запропонувала купити снаряди для України поза межами Євросоюзу.

До чеської ініціативи долучилося 15 країн. Наразі відомо, що кошти для закупівлі снарядів знайшли, а переговори із підприємстами – постачальниками завершені.

Дивіться також Як кров із носа: Зеленський поговорив з Майком Джонсоном, який зволікає із допомогою Україні

Коли надійдуть перші партії

Нагадаємо, що під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбулася наприкінці лютого, президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов для України 800 тисяч снарядів – 500 тисяч 155-ти міліметрового калібру і ще 300 тисяч 122-ти міліметрового калібру.

Втім, пізніше чеські посадовці знайшли ще 200 тисяч снарядів. А нещодавно очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що потенційний обсяг боєприпасів, який Україна отримає у рамках ініціативи, може становити близько 1,5 мільйона.

Також, за даними ЗМІ, перші партії боєприпасів надійдуть до українських військових раніше, ніж обіцяли у Празі. Йдеться про квітень замість червня.

Corriere della Sera зауважує, що наразі точно невідомо, які підприємства поставлять боєприпаси. Втім, ходять чутки, що йдеться про виробництва Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.

Берлін оголосив термінову поставку Україні

: Президент Зеленський у січні казав, що з обіцяного мільйона снарядів ЄС передав Україні лише 300 тисяч. Тепер глава держави вказує на критичну ситуацію з озброєнням на фронті. Без допомоги Заходу ЗСУ не зможуть витримати новий наступ Росії , який може початися вже наприкінці цієї весни.

Бундесвер, відомство Збройних сил Німеччини готує термінову передачу Києву 10 тисяч снарядів вже найближчими днями.

У другій половині року відомство планує надати ще 180 тисяч боєприпасів. Згодом Україна отримає ще 100 тисяч. Вони надійдуть від партнерської країни, ім'я якої поки що тримається в таємниці.