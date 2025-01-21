Перші укази вже показали результати, – Зеленський висловився про інавгурацію Трампа
- Володимир Зеленський висловився про інавгурацію Дональда Трампа та його перші укази, які показали пріоритети американського лідера.
- Зеленський зауважив, що більшість світу замислюється над тим, якими будуть подальші кроки Трампа, особливо в контексті відносин з Америкою і військових конфліктів.
- Президент України наголосив, що США не вважають Європу пріоритетом у питаннях безпеки, а основна увага приділяється Індо-Тихоокеанському регіону та Близькому Сходу.
Напередодні відбулася інавгурація Дональда Трампа на посаду президента США. Володимир Зеленський зауважив, що перші укази американського лідера продемонстрували його пріоритети.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Дивіться також Володимир Зеленський у швейцарському Давосі: яка програма його візиту
Що сказав Зеленський про інавгурацію Трампа
За словами Зеленського, більшість світу зараз перебуває у роздумах щодо того, якими будуть наступні дії Трампа.
Більшість думає, що станеться з їхніми взаєминами з Америкою. Що станеться із союзами, підтримкою, торгівлею. Як президент Трамп планує завершувати війни,
– зазначив Зеленський.
Водночас президент підмітив, що ніхто не задає таких питань щодо Європи, а в часи війни кожен турбується про те, чи будуть США "разом із ними".
"Чи хтось у США переймається, що Європа може покинути їх? І відповідь – ні. Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось значуще", – наголосив український лідер.
Зеленський пригадав безпековий азійський саміт у Сінгапурі у 2024 році. Він поділився, що там представники делегації США відверто сказали – їхній головний пріоритет безпеки – Індо-Тихоокеанський регіон, другий – Близький Схід і Перська затока, і лише третій – Європа. І це було за попередньої влади.