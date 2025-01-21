Перші укази вже показали результати, – Зеленський висловився про інавгурацію Трампа

Напередодні відбулася інавгурація Дональда Трампа на посаду президента США. Володимир Зеленський зауважив, що перші укази американського лідера продемонстрували його пріоритети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Що сказав Зеленський про інавгурацію Трампа

За словами Зеленського, більшість світу зараз перебуває у роздумах щодо того, якими будуть наступні дії Трампа.

Більшість думає, що станеться з їхніми взаєминами з Америкою. Що станеться із союзами, підтримкою, торгівлею. Як президент Трамп планує завершувати війни,

– зазначив Зеленський.

Водночас президент підмітив, що ніхто не задає таких питань щодо Європи, а в часи війни кожен турбується про те, чи будуть США "разом із ними".

"Чи хтось у США переймається, що Європа може покинути їх? І відповідь – ні. Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось значуще", – наголосив український лідер.

Зеленський пригадав безпековий азійський саміт у Сінгапурі у 2024 році. Він поділився, що там представники делегації США відверто сказали – їхній головний пріоритет безпеки – Індо-Тихоокеанський регіон, другий – Близький Схід і Перська затока, і лише третій – Європа. І це було за попередньої влади.