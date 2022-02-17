Росія каже, що перший ешелон її військових, які були у Криму, повернувся на місце дислокації

Росія стверджує, що повертає підрозділи своєї армії до пунктів постійної дислокації після навчань. Зокрема – перший ешелон військових, які були в окупованому Криму.

Таку заяву зробив представник російського оборонного відомства Ігор Конашенков. За його словами, графік повернення підрозділів на їхні бази – ще у процесі розробки.

Читайте також Росія може незабаром напасти на Україну, здійснивши провокацію, – Блінкен на Радбезі ООН

Перші ешелони нібито повернулися з Криму

Конашенков уточнив, що 17 лютого окупований Крим покинули військові ешелони з важкою технікою підрозділів Південного військового округу. Мовляв, їх перекинули залізницею на відстань понад 1 500 кілометрів. "Тепер вони перебувають у пунктах постійної дислокації в Чечні та Дагестані", – підкреслив він.

Росія каже, що забирає війська від України

Водночас посадовець запевнив, що повертаються на бази й військові, які виконували навчально-бойові завдання на полігонах у Курській та Брянській областях – регіонах, що мають спільний кордон з Україною. Конашенков стверджує, що армійці прибувають у свої гарнізони у Нижегородській області.

Москва каже про відведення військ, але їй не вірять

Росія далі нарощує сили біля кордонів України: дивіться відео