Росія каже, що перший ешелон її військових, які були у Криму, повернувся на місце дислокації
Джерело:Интерфакс
Росія стверджує, що повертає підрозділи своєї армії до пунктів постійної дислокації після навчань. Зокрема – перший ешелон військових, які були в окупованому Криму.
Таку заяву зробив представник російського оборонного відомства Ігор Конашенков. За його словами, графік повернення підрозділів на їхні бази – ще у процесі розробки.
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Перші ешелони нібито повернулися з Криму
Конашенков уточнив, що 17 лютого окупований Крим покинули військові ешелони з важкою технікою підрозділів Південного військового округу. Мовляв, їх перекинули залізницею на відстань понад 1 500 кілометрів. "Тепер вони перебувають у пунктах постійної дислокації в Чечні та Дагестані", – підкреслив він.
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Водночас посадовець запевнив, що повертаються на бази й військові, які виконували навчально-бойові завдання на полігонах у Курській та Брянській областях – регіонах, що мають спільний кордон з Україною. Конашенков стверджує, що армійці прибувають у свої гарнізони у Нижегородській області.
Москва каже про відведення військ, але їй не вірять
- У російському міністерстві оборони анонсували, що нібито завершують низку військових навчань. Через це, мовляв, частину підрозділів відводять у пункти постійної дислокації.
- Спочатку Захід висловив сумнів у правдивості таких заяв. Еммануель Макрон та Джо Байден оперативно домовилися перевірити, чи дійсно Росія відвела війська від України.
- У Лондоні кажуть: підтверджень тому, що Росія відводить свої війська, немає. Мовляв, держава-агресорка навпаки продовжує стягувати свої сили до кордонів. Це підтверджують й у Пентагоні.
- Коментуючи заяви про завершення російських навчань, Зеленський наголосив, що радіти ще рано. "Констатувати відведення будемо, коли це станеться", – підкреслив він.
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