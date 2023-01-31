У першій хвилі ЗСУ отримають до 140 сучасних танків, – Кулеба

Світова спільнота нарешті зрозуміла, що чим міцнішою буде Україна, тим швидше вдасться покласти край злочинній війні. Яскравим втіленням цього є формування так званої міжнародної танкової коаліції.

Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу, передає 24 Канал. Він назвав створення "танкової коаліції" величезною перемогою України.

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До цього, за словами Кулеби, доклав особливих зусиль Володимир Зеленський. Як сказав раніше сам президент, "танкова коаліція" налічує вже 12 учасників.

Ще зарано називати всі країни та їхні внески, бо деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків ЗСУ отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей,

– зауважив Кулеба.

У цьому контексті мовиться про Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

"Це не мала кількість, але ми продовжуємо працювати як над розширенням "танкової коаліції", так і над збільшенням внесків учасників", – додав глава МЗС України.

Кулеба нагадав, що Україна також потребує реактивних винищувачів та далекобійних ракет. Глава МЗС підкреслив, що це не зброя ескалації, це – зброя захисту та стримування агресії.

Як створювалася "танкова коаліція"

Першими про передачу танків Leopard заявила Польща. Сталося це ще 11 січня 2023 року. Згодом до неї долучились й інші країни. Однак рішення потребувало згоди канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Зрештою Німеччина таки ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо танків Leopard 2. Від Берліна наша держава отримає роту таких танків.

Нідерланди також погодились надати Україні танки. Країна заявила, що може купити танки, які наразі орендують у Німеччини, та передати їх Україні.

Франція ж стала першою країною, яка погодилась передати в Україну зразки західної бронетехніки. Зокрема, французький президент Еммануель Макрон 4 січня заявив про передачу ЗСУ легких танків AMX-10 RC та бронетранспортерів АCMAT Bastion.

Серед країн, які вже заявили про готовність передачі танків Україні, є Канада, США, Велика Британія, а також Фінляндія.